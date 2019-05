Probleme pentru Vodafone - Baza de clienți a scăzut cu peste 1%

Vodafone România a înregistrat, la 31 martie 2019, în total, 9.749.664 de clienţi, în creştere cu 1,1% faţă de perioada similară a anului trecut, din care 8.987.998 clienţi sunt utilizatori ai serviciilor mobile, conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

ARPU (venitul mediu pe utilizator) mobil al Vodafone România a avut valoarea de 5,9 euro în anul încheiat pe 31 martie 2019, acesta înregistrând o scădere uşoară faţă de anul trecut.La 31 martie 2019, abonaţii Vodafone România reprezentau 41,8% din baza de clienţi mobili, iar utilizatorii serviciilor preplătite 58,2%. Ponderea abonaţilor în baza totală de clienţi mobili a crescut cu 0,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.Veniturile din servicii au ajuns la 715,3 milioane de euro. Veniturile din servicii raportate au scăzut în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut cu 1,1% din cauza impactului negativ al tarifelor de interconectare (Mobile Termination Rates) de la 0,96 eurocenţi/minut, la 0,84 eurocenţi/minut pentru apelurile de voce mobilă. Pe bază organică şi excluzând reglementarea, veniturile din servicii au crescut cu 0,7% în anul încheiat la 31 martie 2019."În pofida unui an cu multe provocări, cu creşteri ale costurilor operaţionale pentru serviciile de telecomunicaţii, am reuşit să oferim mai multe beneficii, precum date mobile şi roaming, tuturor clienţilor noştri. Recenta certificare pentru Cea mai bună reţea de date mobile primită din partea P3 este un rezultat al investiţiilor noastre semnificative făcute pe termen lung în ţară pentru a oferi românilor cele mai bune servicii. De asemenea, ne-am concentrat asupra consolidării poziţiei noastre de angajator de top în industria telecom şi am realizat una dintre cele mai mari campanii de recrutare de pe piaţă, de aproximativ 1.000 de oameni, în cadrul echipelor de relaţii clienţi, IT şi ingineri. Vodafone a continuat să susţină inovaţia în România prin lansarea primei reţele live NB-IoT cu acoperire naţională, un pas important care consolidează poziţia noastră de lider pe piaţa serviciilor IoT şi care va contribui la îmbunătăţirea diferitelor sectoare industriale din cadrul economiei digitale în următorii ani. Anul care vine va fi, de asemenea, plin de provocări, dar şi de oportunităţi importante pentru noi tehnologii. Pe lângă aceasta, ne vom menţine angajamentul de a continua să investim în România prin achiziţia UPC şi lansarea, în urma acordului primit din partea Comisiei Europene, unui portofoliu complet şi competitiv de servicii mobile şi fixe", a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii mobile din lume, care oferă o gamă de servicii ce include voce, mesaje, date şi comunicaţii fixe. Vodafone Group are divizii în 25 de ţări, 41 de reţele mobile partenere şi operaţiuni de broadband fix în 19 ţări. La 31 martie 2019, Vodafone Group avea 650 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile şi 19 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix şi 14 milioane de clienţi ai serviciilor TV, incluzând toţi clienţii Vodafone din entităţile create în urma unor fuziuni şi asocieri