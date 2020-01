Procesul lui Trump de destituire s-ar putea prelungi considerabil - În Senat nu există o majoritate republicană pentru a se opune convocării unor noi martori

Liderul majorităţii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, nu a adunat încă voturile necesare pentru a putea să blocheze convocarea unor noi martori în procesul vizând destituirea lui Donald Trump, au informat mai multe media, notează AFP preluat de agerpres.

În cursul unei reuniuni cu uşile închise cu majoritatea sa, influentul senator a afirmat că la ora actuală nu are suficient sprijin pentru a respinge această convocare de martori, au scris Wall Street Journal, Washington Post şi New York Times pe baza unor surse anonime.Democraţii, care au declanşat procesul de punere sub acuzare a preşedintelui american, doresc de mai multe săptămâni să citeze mai mulţi dintre colaboratorii săi apropiaţi, printre care fostul consilier prezidenţiale pentru securitate naţională John Bolton Casa Albă şi partizanii lui Donald Trump, care caută încheierea cât mai rapidă a procesului, se opun solicitării.Un vot asupra acestei chestiuni va avea loc vineri cu majoritate simplă. Va fi suficient ca patru republicani să li se alăture celor 47 de democraţi pentru a valida citarea martorilor, ceea ce ar duce la prelungirea considerabilă a procesului.Nicio fisură nu a apărut în tabăra republicană în cursul unui prim vot săptămâna trecută, dar noi dezvăluiri ar putea să mişte liniile.Într-o carte care urmează să apară în curând, John Bolton susţine că preşedintele Trump i-a spus că nu vrea să plătească ajutorul militar acordat Ucrainei de Congresul SUA dacă această ţară nu anunţă o anchetă asupra rivalului său politic Joe Biden.Acest acord "win-win", negat de preşedinte, se află în centrul procesului pentru abuz de putere şi obstrucţionare a lucrărilor Congresului.