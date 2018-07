'Procuroarea lui Dragnea', reacție dură după ce Tudorel Toader a contrazis Ambasada Germaniei: 'Să aibă răbdare să citească o lege până la capăt'

Procurorul DNA, Alexandra Lăncrănjan, iese la atac după ce Tudorel Toader a afirmat că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor infracţiuni.

„Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cand nu mai poti sa faci asta...

Spre exemplu, in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu.

