Procurorii italieni au deschis o anchetă privind presupuse scandări rasiste ale fanilor lui Lazio la meciul cu AC Milna

Procurorii italieni au deschis o anchetă privind presupuse scandări rasiste ale fanilor lui Lazio îndreptate împotriva mijlocaşilor lui AC Milan, Tiemoue Bakayoko şi Franck Kessie, la meciul dintre cele două echipe din Serie A, a indicat Federaţia italiană de fotbal (FIGC) conform Reuters, citat de agerpres.

Procurorii studiază imagini de la meciul încheiat cu 2-0 pentru milanezi, de pe San Siro, după ce gruparea rossoneri a depus o plângere în acest sens.

''Fanilor lui Lazio care au avut scandări rasiste împotriva mea şi a 'fratelui' meu @franckkessie. Suntem mândri de culoarea pielii noastre. Am toată încrederea că aceştia vor fi identificaţi'', a postat pe contul său de Instagram, Bakayoko.Aşa cum se ştie, antrenorul echipei Lazio Roma, Maurizio Sarri, a fost suspendat marţi pentru două partide după ce a ameninţat un jucător al clubului AC Milan, imediat după fluierul final al meciului pierdut de echipa sa pe San Siro.Sarri a primit un cartonaş roşu după ce s-a îndreptat, având o atitudine ameninţătoare, spre belgianul Alexis Saelemaekers, pentru ca ulterior să aibă un schimb de replici cu Zlatan Ibrahimovic.Comisia de disciplină a Ligii italiene de fotbal l-a suspendat un meci pentru ''intimidare'' şi cuvinte ''ameninţătore'' adresate fotbaliştilor în cauză, şi încă un meci pentru protestele la adresa arbitrului care i-a arătat cartonaşul roşu şi căruia i-a adresat ''expresii blasfemice''.Sarri va urmări astfel din tribune următoarele două partide ale lui Lazio, acasă cu Cagliari şi în deplasare cu Torino, dar poate reveni pe bancă în derby-ul cu AS Roma.Lazio este momentan pe locul 7 în Serie A după 3 etape, cu 6 puncte, la 3 puncte de liderul AS Roma.