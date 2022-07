Procurorul general al Ucrainei, prima reacție după ce a fost demisă de Zelenski: 'Președintele are dreptul de a lua decizii, inclusiv cea în discuție'

Irina Venediktova reacționează în premieră la decizia președintelui Volodimir Zelenski de a revoca din funcția de procuror general al Ucrainei. Aceasta afirmă că va face declarații după finalizarea procedurii, iar în prezent este mândră de propriile realizări în funcție.

„Doresc să comentez situația legată de decizia președintelui Zelenski privind suspendarea mea.

Solicit comentatorilor și altor părți interesate să nu difuzeze în numele meu declarații "ale mele" care nu au nicio legătură cu mine. Afirm cu responsabilitate că, până în prezent, nu am discutat această problemă cu nicio persoană. Și acum mă abțin și de la comentarii, dintr-un motiv simplu - nu am timp.

Am fost pusă în această funcție ca o persoană responsabilă și matură din punct de vedere social și am crescut mult în ultimii doi ani. Nu-mi pot imagina că astfel de probleme pot fi rezolvate pe căi laterale, fără a exprima respect reciproc, nu în afaceri, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, de îndată ce se va încheia etapa de "reglementare" a situației, într-un mod adecvat și pe înțelesul tuturor părților cheie, voi da un comentariu concludent.

Am de ce să fiu mândră de poziția pe care o dețin, am demonstrat rezultate bune în muncă, am reușit să unesc elita lumii juridice, profesionale, penale și de procurori în jurul problemelor Ucrainei, în interesul acesteia.

Conversațiile pe subiecte similare în acest cerc de oameni sunt fără emoții, nu pe fondul unor zvonuri ieftine, privindu-i pe toți interlocutorii în ochi. Dacă rezoluția relevantă va fi înregistrată în Parlamentul ucrainean, nu mă voi gândi o secundă și voi ajunge la raportul în fața aleșilor poporului.

Nu pot și nu voi discuta opinia sau decizia președintelui - Președintele are dreptul de a lua decizii, inclusiv cea în discuție. Procedura de demitere a procurorului general este bine cunoscută de toată lumea, nu există alta, cealaltă nu este prevăzută de lege.

O zi bună tuturor!”, scrie Irina Venediktova pe Facebook.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înlăturat din funcţie pe şeful Serviciului de Securitate (SBU), Ivan Bakanov, şi pe procurorul general Irina Venediktova. Decretele au fost publicate duminică seara pe site-ul preşedinţiei ucrainene.