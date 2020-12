Producătorii de blănuri din China profită de eutanasierea a milioane de nurci în Europa, pentru a-și consolida pozițiile

În timp ce milioane de nurci au fost eutanasiate în Europa, pe fondul temerilor că ar putea răspândi noul coronavirus, furnizorii chinezi ignoră apelurile ca activităţile de creştere a animalelor cu blană să fie interzise şi profită de creşterea preţurilor globale la blănuri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Crescătorii chinezi de nurci, care la începutul pandemiei au fost afectaţi de interzicerea comerţului cu animale sălbatice, au reluat acum activităţile de creştere a nurcilor iar traderii au majorat preţurile la blănuri cu până la o treime pe fondul diminuării ofertei.

Autorităţile din Danemarca, cel mai mare exportator mondial de blănuri de nurcă, au început să sacrifice un număr de aproape 15-17 milioane de nurci la începutul lunii noiembrie, după ce s-a constatat că o mutaţie a coronavirusului, care a infectat 12 persoane, a prezentat o sensibilitate redusă la anticorpi, ceea ce putea să scadă eficacitatea oricărui vaccin.

Înainte de aceste sacrificări, China era al doilea mare producător de blănuri de nurcă, după Danemarca. Autorităţile de la Beijing au o toleranţă zero faţă de riscul de noi infectări, urmărind cu atenţie importurile de carne congelată şi introducând în carantină întregi comunităţi atunci când apar noi cazuri de infecţie. În acelaşi timp însă, Beijingul a luat foarte puţine măsuri împotriva fermelor de nurci, care potrivit analiştilor ar fi în jur de aproximativ 8.000 şi ar adăposti aproximativ cinci milioane de animale.

În satul Shangcun, amplasat la aproximativ 180 de kilometri sud de capitala Beijing, comercianţii de blănuri spun că afacerile lor sunt sigure şi că trec printr-o perioadă de boom pe măsură ce producătorii caută blănuri pentru o haină care poate costa până la 10.000 de dolari bucata.

"Nu sunt îngrijorat că aş putea lua virusul de la nurci pentru că sunt sigur că Guvernul chinez va face toate verificările necesare", spune Wang Zhanhui, proprietarul unui magazin unde se comercializează blănuri de nurcă.

În schimb, organizaţiile pentru protecţia animalelor din întreaga lume au cerut interzicerea creşterii animalelor pentru blană, subliniind că pandemia de COVID-19 a dovedit că o creştere intensivă a animalelor în captivitate este periculoasă pentru sănătatea oamenilor. "Când vine vorba de riscurile pentru sănătatea publicului, aceste ferme şi pieţe sunt mult mai asemănătoare cu piaţa de animale vii din Wuhan, de unde se crede că provine noul coronavirus", spune Jason Baker, vicepreşedinte la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Însă chiar dacă autorităţile chineze şi-au înmulţit verificările şi au oferit testarea gratuită de coronavirus la unele mari facilităţi de creştere a nurcilor, este puţin probabil ca Beijingul să dezmembreze o industrie care câştigă aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an numai în China.

Furnizorii de nurci şi traderii din China, care au avut dificultăţi în ultimii ani ca urmare a diminuării cererii externe, au început deja să profite de creşterea preţurilor. "Mă simt minunat", spune Wang He, un crescător de nurci şi trader din Shangcun, ale cărui câştiguri au crescut cu 30-50% după ce preţul la blana de nurcă a crescut în urma deciziei luate de Danemarca, care o ordonat sacrificarea tuturor nurcilor de fermă.