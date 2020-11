Producătorul brandurilor Johnnie Walker, Smirnoff şi Guinness anunță '0 emisii de carbon' până în 2030

Diageo, producătorul brandurilor Johnnie Walker, Smirnoff şi Guinness, a anunţat joi o serie de 25 de obiective pentru 2030, între care să atingă un nivel zero al emisiilor de carbon, să utilizeze cu 30% mai puţină apă în fiecare băutură pe care o produce, iar cea mai mare parte din ambalaje să fie reciclabile, potrivit news.ro.

”Diageo, producătorul brandurilor Johnnie Walker, Smirnoff şi Guinness, a anunţat o serie de 25 de obiective îndrăzneţe în planul său ‘Society 2030: Spirit of Progress’, menit să genereze un impact pozitiv asupra lumii până în 2030, în ’deceniul de acţiune’ pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU”, a anunţat compania.

Pornind de la o listă lungă de progrese înregistrate în implementarea standardelor de sustenabilitate ESG la nivel global, în următorii zece ani Diageo îşi va îndrepta atenţia spre trei domenii esenţiale, atent selecţionate pentru a fi în concordanţă cu Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU: promovarea consumului echilibrat de alcool; susţinerea incluziunii şi diversităţii; şi introducerea conceptului inovator de sustenabilitate de la ”bob în pahar”.

Citește și: Fotografie de ultim moment! Marcel Vela, imagine cu leul apărut în videoclipul lui Dani Mocanu

”Diageo s-a angajat să depună eforturi în direcţia unui viitor cu emisii scăzute de carbon, prin valorificarea energiei regenerabile în procent de 100% pentru a atinge un nivel net zero al emisiilor de carbon generate de operaţiunile sale directe şi prin colaborarea cu furnizorii în vederea reducerii emisiilor de carbon indirecte cu 50%; Ca prim pas în ambiţia sa de a atinge nivelul net zero, prestigioasele distilerii Oban şi Royal Lochnagar deţinute de Diageo vor deveni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până la sfârşitul anului 2020 şi Diageo îşi va propune să atingă un nivel net zero în India până în 2025; Până în 2030, Diageo se va asigura că fiecare băutură pe care o produce va presupune un consum de apă cu 30% mai redus decât în prezent şi va obţine un impact net pozitiv asupra apei în principalele bazine şi comunităţi expuse stresului hidric”, anunţă compania.

De asemenea, compania precizează că va sprijini peste 150.000 de mici fermieri cu tehnici agricole de regenerare a terenului şi consolidare a biodiversităţii.

”Până în 2030 se va asigura că în companie se utilizează 100% materiale reciclate în realizarea ambalajelor din plastic şi că 100% din ambalajele Diageo vor fi în mare parte reciclabile”, arată compania.

În ceea ce priveşte promovarea consumului echilibrat de alcool, până în 2030, Diageo va disemina mesaje privind consumul moderat în rândul a peste un miliard de oameni, prin intermediul brandurilor sale; va schimba atitudinile a cinci milioane de conducători auto privind condusul sub influenţa alcoolului; va informa peste 10 milioane de oameni cu privire la pericolele consumului de alcool de către minori prin programul Diageo de conştientizare ‘Smashed’.

Compania vrea totodată să asigure acces la competenţe şi cursuri unui număr de peste 1,7 milioane de oameni pentru a contribui la crearea unui sector al ospitalităţii incluziv şi prosper.

”Diageo va duce mai departe tradiţia solidă de incluziune şi diversitate prin stabilirea obiectivului ambiţios de a atinge un grad de reprezentare de 45% al diverselor etnii în rândul liderilor până în 2030, precum şi de 50% al femeilor în rândul echipelor de management”, mai arată compania.

Diageo este jucător global pe piaţa băuturilor alcoolice, având un portofoliu de băuturi cuprinzând branduri precum whisky-urile Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's şi Windsor, vodca Smirnoff, Cîroc şi Ketel One, dar şi Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray şi Guinness.

Diageo este o companie globală ale cărei produse se vând în mai bine de 180 de ţări din întreaga lume. Compania este listată atât la Bursa din Londra (DGE), cât şi la Bursa din New York (DEO).