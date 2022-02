Producătorul lungmetrajului 'Bohemian Rhapsody' va realiza un film biografic despre Michael Jackson

Compania Lionsgate va distribui un film biografic despre viaţa şi cariera celebrului cântăreţ american Michael Jackson, ce va fi realizat de Graham King, producătorul lungmetrajului "Bohemian Rhapsody", o peliculă dedicată trupei Queen şi solistului acesteia, Freddie Mercury, informează site-ul revistei Variety.

Noul proiect va fi realizat în colaborare cu fondul ce administrează averea cântăreţului Michael Jackson şi ar putea să influenţeze astfel felul în care acest film biografic va reflecta acuzaţiile de abuzuri sexuale asupra unor minori ce au fost formulate împotriva "regelui muzicii pop" în ultima parte a carierei sale, precum şi după moartea sa din 2009, potrivit Agerpres.

Intitulat "Michael", filmul va fi produs de Graham King, care a abordat un subiect similar atunci când a realizat lungmetrajul despre Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", şi de cei doi executori ai fondului ce administrează averea lui Michael Jackson, John Branca şi John McClain.

Scenariul peliculei va fi scris de John Logan, care a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar.

Graham King şi John Logan au colaborat în trecut la filmul "The Aviator", regizat de Martin Scorsese. Compania Lionsgate va distribui filmul "Michael" pe plan mondial.

Viaţa şi muzica lui Michael Jackson au stat la baza unui musical lansat recent pe Broadway, "MJ", a cărui intrigă este plasată în perioada în care megastarul american se pregătea pentru turneul său mondial "Dangerous" din 1992 - cu puţin timp înainte ca artistul să fie acuzat de abuzuri sexuale contra unor minori. Michael Jackson a negat acele acuzaţii şi a încheiat cu acord cu acuzatorii, stopând astfel un proces civil. Legendarul artist pop a fost judecat apoi pentru molestarea sexuală a unui minor într-un proces desfăşurat în 2003, la finalul căruia a fost declarat nevinovat la toate capetele de acuzare.

Michael Jackson, care a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani, şi-a menţinut în permanenţă declaraţiile privind nevinovăţia lui, însă moştenirea pe care a lăsat-o în urma morţii sale continuă să fie afectată de acele acuzaţii. Un documentar lansat de HBO în 2019, "Leaving Neverland", a prezentat o nouă serie de acuzaţii similare, formulate de coregraful Wade Robson şi fostul copil-actor James Safechuck, care au afirmat că au întreţinut relaţii de natură intimă cu starul pop în perioada copilăriei lor.

Potrivit unui comunicat de presă prin care a fost anunţat acordul de distribuţie, "filmul 'Michael' va oferi spectatorilor o analiză profundă a complicatului artist care a ajuns să fie cunoscut prin sintagma 'regele muzicii pop'". Potrivit aceluiaşi comunicat, lungmetrajul "va include imagini cu unele dintre cele mai legendare interpretări ale cântăreţului Michael Jackson şi va prezenta o opinie avizată şi bine documentată despre evoluţia artistică şi viaţa personală a cântăreţului".

"Încă de când Michael era foarte mic, pe vremea când era un membru al grupului The Jackson 5, el iubea magia cinematografului. Ca familie, suntem onoraţi că povestea vieţii lui va prinde viaţă pe marele ecran", a declarat Katherine Jackson, mama megastarului american.

Michael Jackson a lansat de-a lungul anilor numeroase piese care au devenit celebre şi care au marcat profund evoluţia muzicii pop, precum "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "The Way You Make Me Feel" şi "Man in the Mirror". Starul american este unul dintre artiştii cu cele mai mari vânzări de discuri din istoria industriei muzicale, piesele şi albumele sale fiind vândute în peste 400 de milioane de copii la nivel mondial.