Producţiile cinematografice incluse în programul Festivalului Filmului European

„Bones and All”, de Luca Guadagnino, „The Man with the Answers”, de Stelios Kammitsis, „Tenéis que venir a verla”, de Jonás Trueba, sau „Dear Thomas” cu actriţa Ioana Iacob sunt câteva dintre filmele incluse în programul ediţiei a 27-a a Festivalului Filmului European (FFE), care va debuta pe 9 mai la Cinema Victoria din Timişoara.

În afară de Timişoara, a 27-a ediţie a FFE 2023 se va desfăşura şi la Oraviţa (Casa de Cultură „George Motoia Craiu”), Bucureşti (Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, Cinemateca Union, Cinema Elvire Popesco), între 15-23 mai, Curtea de Argeş (Centrul de Cultură şi Arte „George Topîrceanu”), între 18-20 mai, Botoşani (Cinema Unirea), între 18-21 mai şi Gura Humorului (Casa de Cultură), între 19-21 mai, scrie news.ro.

„Nu lipsesc din programul nostru din acest an nici filme care se privesc cu zâmbetul pe buze şi cu inima uşoară, road movie-ul „Omul cu răspunsurile/ The Man With the Answers” fiind exemplul cel mai bun în acest sens. Iar dacă revedeţi periodic filmele lui Rohmer atunci când vi se face dor de lumea foarte aparte din creaţia lui, trebuie să veniţi să vedeţi „Tenéis que venir a verla”. Ne aşteaptă cuminte la intersecţia dintre feelgood movie şi crochiu intimist şi va putea fi văzut în seara de joi, 11 mai. De la o junglă urbană uneori neprietenoasă cu abaterea de la normă (cea din Golul meu şi cu mine), la jungla adevărată din Laos, pe care o privim şi o ascultăm în „Samsara” a lui Lois Patiño, Festivalul Filmului European ne invită să descoperim Europa şi lumea, pentru a ajunge înapoi la noi înşine. Nu în ultimul rând, ne bucurăm foarte tare să o avem alături de noi, la sfârşitul proiecţiei filmului „Dragă Thomas / Lieber Thomas”, pe actriţa timişoreană Ioana Iacob, căreia regizorul Andreas Kleinert i-a încredinţat un rol important", a declarat directorul artistic al FFE, criticul de film Cătălin Olaru.

Referitor la filmul de Gală, Cătălin a mai adăugat: „Odată cu „Bones and all/ Cu tot cu oase”, celebrul regizor italian Luca Guadagnino recuperează starea inclasabilă pe care a descris-o cel mai bine în „Io sono l'amore”, cel de-al treilea lungmetraj al său. Cu o diferenţă notabilă: tânjirea şi fervoarea se trăiesc, în acest film premiat cu Leul de Argint la Veneţia, în nuanţe de roşu aprins”.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi EUNIC Romania, UCIN, ambasadele, centrele şi institutele culturale europene. Partener al ediţiei locale de la Timişoara: Centrul de Proiecte Timişoara.

Program

Drama horror „Cu tot cu oase/ Bones and All” (Italia), regizată de Luca Guadagnino, cu Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg, Jake Horowitz în distribuţie, va deschide pe 9 mai, de la ora 19.00, FFE la Timişoara.

„Luca Guadagnino s-a depăşit pe sine cu acest horror poetic, în care pericolele, umorul şi încărcătura emoţională se echilibrează perfect”, scria The Guardian.

Prima dragoste îi găseşte pe Maren, o tânără care învaţă cum să supravieţuiască la marginea societăţii, şi pe Lee, un rătăcitor singuratic, în timp ce pornesc împreună într-o odisee de o mie de mile care îi poartă pe drumurile secundare, pasajele ascunse şi capcanele Americii lui Ronald Reagan, încercând să-şi găsească propriul loc într-o lume plină de pericole şi lipsită de toleranţă.

Luca Guadagnino (n. 1971, Palermo) este regizor, scenarist şi producător. A studiat literatură la Universitatea din Palermo şi ulterior a absolvit Universitatea Sapienza din Roma. Guadagnino şi-a făcut debutul regizoral în 1999 cu lungmetrajul The Protagonists. Din filmografia sa mai fac parte „Melissa P.” (2005), „I am Love” (2009, cu Tilda Swinton, nominalizat la Globul de aur), „A Bigger Splash” (2015), „Suspiria” (2018) etc. Colaborarea cu Timothée Chalamet a început cu filmul „Call Me by Your name” (2017, Oscar pentru cel mai bun scenariu) şi a continuat cu „Bones and All”.

Filmul a primit în 2022 Leul de Argint pentru cea mai bună regie, Cel mai bun actor tânăr - Venice IFF; Cel mai bun scenariu - Las Vegas Film Critics Society Awards; Sunset Film Circle; Dublin Film Critics Circle Awards; Fest IFF; Chicago Film Critics Association Awards, iar anul acesta CinEuphoria Awards; David di Donatello Awards.

Miercuri, 10 mai, de la ora 18.30, va fi proiectat „Omul cu răspunsurile/ The Man with the Answers/ O Anthropos me tis Apantiseis” (Cipru, Grecia, Italia), regizat de Stelios Kammitsis. Cu: Vasilis Magouliotis, Anton Weil, Stela Fyrogeni.

O călătorie spontană de vară devine o călătorie a regăsirii cu celălalt.

Victor, fost campion la scufundări, locuieşte cu bunica sa într-un oraş de pe litoralul grecesc. Lipsit de zilele de glorie de altădată şi obosit de munca la fabrica de mobilă, viaţa i se schimbă brusc odată cu moartea bunicii sale, când decide să plece într-o călătorie în Germania. Pe drum îl întâlneşte pe Matthias, un tânăr german cu spirit liber, care se întoarce acasă. Matthias îl convinge pe Victor să-l ia cu el şi, în timp ce conduc spre nord, Matthias îl împinge pe acesta să iasă din zona lui de confort şi să dezvăluie adevăratele motive din spatele călătoriei sale.

Stelios Kammitsis a studiat film la SUNY Purchase, New York, după care s-a mutat la Atena, unde a lucrat alături de Theo Angelopoulos la pregătirea filmului „The Dust of Time” şi de coregraful Dimitris Papaioanou pentru spectacolul „Medea2”, dar şi ca scenarist freelancer pentru diverse seriale TV. A debutat în lungmetraj în 2012 cu Jerks, iar în 2015 a scris, produs şi regizat scurtmetrajul „Downhill”.

Premii şi festivaluri:

2021: Premiul Publicului - Beijing IFF; Premiul Publicului - Thessaloniki IFF; Cel mai bun scenariu - KASHISH Mumbai Queer IFF.

2021: Mardi Gras FF Sydney; Melbourne Queer FF; Roze Filmdagen Santa Barbara IFF; Outshine Miami; FIRE!! Mostra Internacional de Cine Gai i Lesbià; Lovers IFF; CINEDAYS Festival of European Film; KASHISH Mumbai International Queer FF; Beijing IFF; Humen FF; Guadalajara IFF; MIX Copenhagen; Raindance IFF; Seoul Pride IFF; Thessaloniki IFF.

2022: Niemeyer Center LGTBI FF; Mix México; Sziget Festival.

Tot miercuri, 10 mai, de la ora 20.30, este programat „Golul meu şi cu mine/ My Emptiness and I/ Mi vacío y yo” (Spania), în regia lui Adrián Silvestre. Cu: Raphaëelle Pérez, Alberto Díaz, Marc Ribera, Isabel Rocatti, Carles Fernández Guía, Carmen Moreno, Sergio Reverón, Lena Brasas, Tina Recio, Alicia de Benito.

„Construit în jurul unui joc actoricesc superb şi provocator al Raphaëllei Perez, „Golul meu şi cu mine” îl confirmă pe Adrián Silvestre drept unul dintre noile talente regizorale remarcabile ale Spaniei”, potrivit Screen Daily.

Raphi e la o vârstă fragedă, are un aspect androgin şi naiv. În Barcelona, ea începe o tranziţie de gen, precum şi o călătorie anevoioasă pentru a-şi găsi adevărata identitate.

Raphi, din Franţa, visează la poveşti cu prinţi şi familii tradiţionale. Dar, în realitate, lucrurile nu stau aşa. Lucrează într-un call center din Barcelona, se confruntă uneori cu întâlniri amoroase jenante şi este diagnosticată de terapeutul ei ca având disforie de gen. Este o perioadă confuză, iar femeia trans îşi face tranziţia şi îşi vede de viaţa de zi cu zi. Vorbeşte deschis cu colegii, prietenii queer şi bărbaţii pe care îi întâlneşte prin intermediul aplicaţiilor. În pofida tuturor sfaturilor pe care le primeşte, se dovedeşte că timpul şi experienţa o vor ajuta să-şi accepte locul în această lume.

Adrián Silvestre (n. 1981, Valencia) a studiat comunicare audiovizuală, regie de film şi istoria artei contemporane la Madrid, Roma şi Havana. A debutat în lungmetraj cu „The Objects of Love” (2016), selecţionat şi premiat în numeroase festivaluri internaţionale. Cu cel de-al doilea lungmetraj, documentarul „Sediments” (2021), a câştigat Premiul special al juriului la Salonic şi Premiul pentru cel mai bun documentar la Cinespaña Toulouse. „Golul meu şi cu mine” a fost prezentat în premieră la Festivalul Internaţional de film de la Rotterdam.

Festivaluri şi premii:

2022: Premiul Special al Juriului - Málaga Spanish FF; Menţiune de onoare - Wicked Queer, The Boston LGBT FF; Premiul Publicului - Toulouse Cinespaña; Cea mai bună regie - Thessaloniki IFF; Cea mai bună actriţă - L.A. Outfest; Cel mai bun film - Guadalajara IFF; Menţiune specială - Festival Mix Milano; Cel mai bun film - D'A Film Festival Barcelona; Premiul Juriului tânăr - Crossing Europe; Gaudí Awards; Santa Barbara IFF; San Sebastián IFF; Rotterdam IFF; Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer; Feroz Awards; Cleveland IFF; Hamburg International Queer FF; Zurich IFF.

Joi, 11 mai, de la ora 18.30, va putea fi văzută comedia „Trebuie să veniţi s-o vedeţi/ You Have to Come and See It/ Tenéis que venir a verla” (Spania), de Jonás Trueba, cu: Itsaso Arana, Vito Sanz, Francesco Carril, Irene Escolar.

„O meditaţie amplă şi revigorantă despre prietenie, filozofie, artă şi ping-pong. Jonás Trueba este un maestru al miniaturilor cinematografice pline de profunzime”, scrie Variety.

Două cupluri pe la vreo treizeci de ani au discuţii aprinse despre elementele esenţiale ale vieţii lor, care se desfăşoară între Madrid şi suburbiile rurale din apropiere, discuţii impregnate de o melancolie încântătoare şi umor blând.

Jonás Trueba (n. 1981, Madrid) a debutat ca regizor şi co-scenarist în 2000 cu scurtmetrajul Cero en Conciencia. În 2001 a colaborat la scenariul comediei „Más pena que gloria”, regizată de Víctor García León, cu care a lucrat şi în 2006 la scenariul filmului „Vete de mí”. A realizat numeroase clipuri video, a regizat spectacolul „I Think Of You Often” (2007) şi a lucrat ca editor de cărţi de film. Colaborează cu mai multe instituţii de presă şi scrie un blog pentru ziarul El Mundo, care se numeşte „The Wind Blows Where You Want”. Primul său roman, „Las ilusiones”, este legat de filmul „Los ilusos”, cel de-al doilea lungmetraj al său. Din filmografia sa mai fac parte „Every Song Is About Me” (2010), „Miniatures” (2011), „The Wishful Thinkers” (2013), „The Romantic Exiles” (2015), „The Reconquest” (2016) şi „The August Virgin” (2019).

Festivaluri şi premii:

2022: Premiul Special al Juriului - Karlovy Vary IFF; Cea mai bună regie - Toulouse Cinespaña; Ghent IFF.

2023: Feroz Awards, Spania; International Cinephile Society Awards; San Sebastián IFF; Valladolid IFF; Reykjavik IFF; São Paulo IFF; Golden Horse FF; Belfast FF; Cork IFF; Mar del Plata IFF; Zurich IFF; New York IFF; Busan IFF; Viennale.

Joi, 11 mai, de la ora 20:00 - „Dragă Thomas/ Dear Thomas/ Lieber Thomas” (Germania), de Andreas Kleinert, în care joacă actriţa Ioana Iacob, este o biografie uimitoare a rebelului, artistului, poetului, scriitorului, traducătorului şi regizorului est-german Thomas Brasch.

Germania de Est este încă o ţară tânără, dar Thomas Brasch este deja un neadaptat. Tatăl său, Horst, vrea să ajute la construirea noului stat german, dar Thomas, fiul cel mare, ar prefera să fie scriitor. Este obsesiv, visător şi rebel.

Prima sa piesă este interzisă, iar la scurt timp este dat afară de la şcoala de film. Când tancurile sovietice traversează Praga în 1968, Thomas şi alţi studenţi demonstrează pe străzile Berlinului. Propriul său tată îl raportează la Stasi, astfel că Thomas ajunge la închisoare. Eliberat condiţionat, munceşte din greu într-o fabrică, iubeşte şi suferă, scrie despre dragoste, revoltă şi moarte. Fără nicio perspectivă de a fi auziţi în Germania de Est, Thomas şi femeia pe care o iubeşte pleacă în Occident, unde va cunoaşte apreciere, cărţile sale devin bestselleruri, face filme.

Andreas Kleinert (n. 1962, Berlin) a lucrat după absolvirea liceului ca intern în studiourile DEFA din Potsdam. A urmat apoi cursurile de regie la Universitatea Konrad Wolf din Babelsber, pe care a absolvit-o cu Farewell, Joseph (1989), selectat în competiţie la Locarno şi nominalizat la Oscarurile studenţeşti. A realizat numeroase producţii de televiziune, dar şi filme de ficţiune, printre care: „Lost Landscape” (1992), „Outside Time” (1995), „In the Name of Innocence” (1997), „Paths in the Night” (1999), „Head under Water” (2007), „Haus und Kind” (2008), Boundaries (2010) etc. Din 2006 este profesor la cursul de regie de film şi televiziune la Universitatea din Babelsberg.

Festivaluri şi premii:

2021: Cel mai bun film, Cel mai bun actor - Talinn Black Nights IFF; Cel mai bun film, Cea mai bună regie, Cel mai bun scenariu, Cea mai bună imagine, Cea mai bună scenografie, Cele mai bune costume, Cel mai bun actor în rol principal, Cel mai bun actor în rol secundar - Premiile Academiei Germane de Film; München FF; Koln IFF;

2022: Istanbul IFF; Prague IFF - Febiofest;

Vineri, 12 mai, de la ora 18.00, este programată drama „Nepotul/ The Grandson/ Az unoka” (Ungaria), în regia lui Kristóf Deák. Cu: Gergely Blahó, Tamás Jordán, Gábor Jászberényi, Judit Pogány, Judit Bárdos, Laura Döbrösi, János Papp, Ildikó Hámori, Teri Tordai, Kriszta Szalay, Ildikó Hüvösvölgyi.

Viaţa unui tânăr este dată peste cap atunci când bunicul său cade victima unei escrocherii elaborate. „Nepotul” este o poveste de maturizare sub forma unui thriller poliţist, cu elemente de comedie neagră. Protagonistul acestei ciudate poveşti de răzbunare, plasată în prezent, este Rudi, un băiat literat blând şi bine crescut. După ce bunicul său iubit devine victima unei înşelăciuni fără suflet, Rudi este hotărât să-şi facă singur dreptate. Pentru a face acest lucru, el are nevoie de ingeniozitate şi încredere în sine - şi, desigur, de nişte aliaţi.

Kristóf Deák (n. 1982, Budapesta) este regizor, scenarist şi producător. Din filmografia sa fac parte „Sing” (Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj în 2017), „Best Game Ever” (2018), „Foglyok” (2019) şi numeroase producţii TV.

Vineri 12 mai, de la ora 20.30 - „Samsara” (Spania) de Lois Patiño, cu: Amid Keomany, Toumor Xiong, Simone Milavanh, Mariam Vuaa Mtego, Juwairiya Idrisa Uwesu.

„Una dintre cele mai copleşitoare experienţe pe care le veţi avea vreodată într-un cinematograf”, aprecia Loud and Clear.

În fiecare dimineaţă, un adolescent budist vizitează casa unei femei în vârstă pentru a-i citi din Bardo Thödol, un ghid pentru călătoria dintre moarte şi următoarea reîncarnare. În ultima ei zi, tânărul îi şopteşte la ureche pasajele finale ale cărţii, închide ochii şi meditează împreună, în timp ce ea porneşte într-o călătorie transformatoare către lumea de dincolo.

Lois Patiño (n. 1983, Galicia) a studiat psihologie la Universitatea Complutense din Madrid şi apoi regie de film la Academia de Film din New York. Şi-a finalizat studiile cu un master în documentar la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona. Cele mai recente filme ale sale - scurtmetrajele „Sycorax” (2021, co-regizat cu Matías Piñeiro) şi „The Sower of Stars” (2022) au avut premiera la Quinzaine des Réalisateurs, la Cannes şi la Berlinale Shorts, iar lungmetrajele „Coast of Death” (2013) şi „Red Moon Tide” (2020) au avut premiera la Locarno şi Berlinale Forum. În prezent lucrează la alte două filme care vor avea premiera anul acesta şi în 2024.

Festivaluri şi premii: 2023: Premiul Special al Juriului - Berlin IFF; IndieLisboa IFF; JEONJU IFF.