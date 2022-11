Profesor de fizică, fost vicepreședinte al CJ Teleorman, reținut pentru agresiune sexuala: Ar fi atins 'nefiresc' eleve

Un fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, care este profesor de fizică la o şcoală din judeţ, a fost reţinut, joi, pentru agresiune sexuală în şcoală, presupusele victime fiind două eleve cu vârsta de 13, respectiv 15 ani. Ancheta a fost deschisă după ce acuzaţiile legate de faptele cadrului didactic au făcut obiectul unui articol în presa locală, anunță News.ro.

”În urma apariţiei unor informaţii în mediul online privind faptul că un cadru didactic de la o unitate de învăţământ din oraşul Zimnicea ar fi exercitat unele «apropieri nefiresti» faţă de anumite eleve cu ocazia cursurilor desfăşurate în incinta unităţii şcolare, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman este abilitat să comunice următoarele: În baza aspectelor semnalate în spaţiul public, la data de 04.11.2022, în urma verificărilor efectuate de poliţişti la unitatea respectivă de învăţământ a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 219 alin.1 şi alin.2 lit.a şi c Cod Penal. Poliţiştii au continuat urmărirea penală faţă de posibilul autor al comiterii faptei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală , în data de 10.11.2022 fiind luată măsura reţinerii pentru 24 de ore pe numele bărbatului”, informează, joi seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman.

Anchetatorii au început acţiunea penală, iar suspectul va fi prezentat unui complet de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul a fost deschis după ce, în 4 noiembrie, jurnaliştii locali de la investigatoria.ro au scris că actualul consilier judeţean din Teleorman Cornel Bleajă, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi profesor de fizică la o şcoală din Zimnicea, a fost acuzat de două eleve că le-ar fi atins în mod necorespunzător. Copilele ar avea, conform sursei citate, 13, respectiv 15 ani.

Conform sursei citate, Bleajă ar fi demisionat în urma acuzaţiilor care i-au fost aduse, susţinând că ar fi fost vorba despre ”un sărut părintesc”, conform declaraţiilor date în presa locală de directorul şcolii unde s-ar fi petrecut faptele. Demisia invocă probleme personale şi familiale.