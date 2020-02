Profeția SUMBRĂ a unui fost ministru: 'Se creionează un cocktail devastator pentru România'

Copreședintele PSL, Ilan Laufer, reacționează la anunțul că în România a fost înregistrat primul caz de coronavirus. El solicită premierului interimar Ludovic Orban să ia măsuri pentru mediul de afaceri, lansând totodată un avertisment: „Se creionează un cocktail devastator pentru Romania daca nu vom avea urgent un guvern funcțional cu oameni profesionisti”.

„Romania nu va dispune de vaccin importriva Coronavirus mai devreme de 18 luni. Criza politica amestecata cu Coronavirus, un cocktail devastator pentru sanatatea si buzunarele romanilor!

S-a găsit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirmă faptul că dă rezultate

Partenerul strategic tocmai ce a aflat si ne transmite si noua sa luam toate masurile posibile de precautie si sa fim cat se poate de bine pregatiti pentru ce poate urma din punct de vedere al sanatatii cetatenilor si al economiei nationale.

Singurul lucru bine facut de premierul Orban si PNL in 4 luni de proasta guvernare a fost, cu greu, pastrarea Dr. Raed Arafat in acest guvern, care in acest moment este premierul de facto al Romaniei.

Altceva nu mai faceti domnule Orban?

Luati masuri pentru mediul de afaceri!! Urgent! Creati cadrul legislativ pentru cei care pot lucra de acasa, ca sa nu se mai deplaseze la birou in acesta perioada daca nu este neaparat necesar.