Profil de candidat la şefia DNA: Procurorul care a pus în pericol un mega-dosar de corupţie, din postura de socru mic

Unul dintre cei cinci procurori care candidează pentru funcţia de şef al DNA este Crin-Nicu Bologa, în prezent prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Fost şef al DNA Cluj, Bologa a fost în 2017 protagosnistul unui episod care a vulnerabilizat un important dosar de corupţie.

Procuror precoce, avere uriaşă

În vârstă de 47 de ani, Crin Bologa a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca în 1995, după care a lucrat ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău. Din 1999 până în 2005 a fost procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, iar în 2005, la doar 33 de ani, a fost numit şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţiei - Serviciul Teritorial Cluj, fiind, la acea vreme, cel mai tânăr procuror ajuns într-o funcţie atât de importantă. Invocând motive familiale, Bologa a renunţat la acest post ianuarie 2008 şi s-a reîntors ca simplu procuror la parchetul sălăjean. Un an mai târziu a preluat şefia Secţiei Judiciar, pe care a asigurat-o până în 2013, când a devenit prim-procuror al judeţului. Potrivit relatărilor din presa locală, cel mai greu caz instrumentat de Bologa pare a fi fost o crimă petrecută în 2003.

Procurorul deține zece proprietăți: două parcări în Cluj-Napoca, un teren în Cluj-Napoca, două terenuri în Zalău, un alt teren în Sălaj, un teren agricol în județul Constanța, două apartamente la Cluj-Napoca și o casă la Zalău. Pe lângă acestea, se plimbă cu un BMW X3 și un Audi A3, dar are și bani în conturi în sumă de 57.572 de lei, adică peste 12.000 de euro. Crin Bologa câștigă lunar peste 14.000 de lei, în timp ce soția sa, angajată la Serivicul de Probațiune de la Tribunalul Sălaj, mai duce acasă lunar 4.000 de lei, conform declarației de avere. Pe lângă salariu, Crin Bologa câștigă 5.100 de euro din chirii. A închiriat un apartament și o parcare la Cluj-Napoca. În total, într-un singur an, Crin Nicu Bologa are un venit net de 246.400 de lei.

Procurorul încuscrit cu inculpatul

Procurorul este și președinte al Asociației Sportive a Magistraților Sălaj, dar și rudă cu inculpatul Septimiu Țurcaș, primarul din Șimleu Silvaniei, judecat pentru abuz în serviciu. În noiembrie 2+17, presa relata cu procurorul Bologa a invitat la nunta fiicei sale cu fiul primarului inculpat toată "spuma" magistraturii de pe raza Curţii de Apel Cluj. Problemele au apărut ulterior, când magistraţii au început să se recuze pe capete în dosarul edilului, pentru că au participat la nunta fiului acestuia cu fiica şefului lor. procurorul Bologa.

"La începutul lunii, că Parchetul Curții de Apel Cluj a cerut strămutarea dosarului penal de la Tribunalul Sălaj, în care este inculpat și primarul din Șimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș, după ce toți procurorii de la Parchetul județean Sălaj s-au abținut să mai intre în ședințele de judecată ale procesului din cauză că au participat la nunta dintre fiica prim-procurorului Crin Bologa și fiul primarului Țurcaș. În cursul judecăţii, la data de 19.08.2017, a intervenit un eveniment obiectiv, respectiv căsătoria dintre fiica unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj şi fiul unuia dintre inculpaţii din dosarul mai sus menţionat (Ţ.S.). La eveniment au participat toţi procurorii încadraţi în acel moment la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj", scria clujust.ro în noiembrie 2017.

Seminarii în Republica Moldova, cu ONG-ul condus de Cristina Guseth

În septembrie 2015, Crin Bologa a participat la un eveniment organizat de Freedom House România la Chişinău. În sala de conferințe din incinta Curții Supreme de Justiție din Chișinău a avut loc Seminarul 'Cooperarea internațională pentru reforma sistemului de justiție din Moldova, combaterea fraudei în achiziții publice și implementarea confiscării extinse', eveniment organizat de Asociația Judecătorilor din Moldova, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Freedom House România și Ambasada Olandei la București.

La reuniunea de la Chișinău, din partea României au fost prezenți Mihai Fentzel, inspector al Agenției Naționale de Integritate, Cristina Guseth, directorul Fundației Freedom House România, Sorin Ioniță, expert în reforma administrației publice, dezvoltare și politici locale, Cecerone Stan, de la Direcția Generală de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare în cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea Achizițiilor Publice, Crin Bologa, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și Laurențiu Sorescu, procuror la Parchetul Tribunalul București.

Dat în judecată pentru informaţii scurse din dosar

Tot presa locală relata în noiembrie 2018 că, fiind de părere că le-a fost adus un prejudiciu de imagine prin mediatizarea informaţiilor din dosarul în care sunt judecaţi pentru înşelăciune şi constituirea unui grup infracţional, Daniela Berşu, Cătălin Ionescu şi Ion Glavan au cerut instanţei să le facă dreptate. Într-o primă fază, în iulie 2017, magistraţii Judecătoriei Sector 5 Bucureşti, acolo unde a fost înregistrat procesul civil deschis de cei trei, i-au obligat pe Bologa şi pe Parchetul Sălaj, în solidar, la plata a câte 45.000 de lei, cu titlu de daune morale, pentru fiecare reclamant în parte. Soluţia a fost atacată de pârâţi, la Tribunalul Bucureşti, care s-a pronunţat marţi, 30 octombrie. Astfel, atât prim-procurorul, cât şi Parchetul Sălaj au scăpat de plata daunelor morale către reclamanţi.

În tot acest timp, reprezentanţii Parchetului au “tras frâna de mână” în relaţia cu presa; dacă anterior pe site-ul instituţiei erau postate aproape săptămânal comunicate de presă, după prima pronunţare, numărul informărilor s-a diminuat, existând pauze chiar şi de patru luni între un comunicat şi altul.

___

Surse informaţii: adevarul.ro, ziardecluj.ro, clujust.ro, magazinsalajean.ro, ziardesalaj.ro, evz.ro