Profilerul lui Dincă, noi detalii TERIFIANTE: Ce a făcut monstrul din Caracal cu cadavrele Luizei și Alexandrei înainte de incinerare

Dorin Dumitran, profilerul lui Gheorghe Dincă, a dat detalii stupefiante privind modul în care a acționat criminalul de la Caracal în cazul Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, cele două fete răpite și ucise anul trecut. Dorin Dumitran a afirmat marți, la Marius Tucă Show, că Dincă este un sadic confirmat clinic, conform Mediafax. Dumitran a dat și informații explozive despre ce a făcut Dincă cu cadavrele fetelor înainte de a le incinera.

Prezentăm principalele declarații ale ofițerului psiholog Dorin Dumitran la emisiunea Marius Tucă Show:

“Foarte viclean, foarte arogant, evident că am pornit din start cu un dezavantaj și acela este dezavantajul vârstei (...) Un tip care s-a autoizolat progresiv, un dezorganizat, un rudimentar, cu o stimă de sine foarte scăzută, cu o strângere a cercului de relații, de prieteni, cunoscuți, cu o limitare gravă a tot ceea ce ar fi însemnat intruziune în mediul său familial, gospodăresc cred că e mai corect spus așa, unul cu probleme psihice”

„Acela nu era un butoi în care afumi șunca, ăla era un arzător cu tiraj. Asupra acestor aspecte, eu nu m-am pronunțat pentru că nu este dreptul meu să mă pronunț dacă arde, dacă nu arde, eu între timp mi-am făcut temele din tratatele de medicină legală, aveam deja intima convingere că ceea ce se întâmplase acolo se putea întâmpla din punct de vedere practic, din punctul de vedere al practicii incinerării”.

„Se lăuda o dată că are aproape două tone de haine în casă și când și când împreună cu soția sa când aceasta se întorcea în țară, le punea pe foc, considerând... și porneau de la premisa că decât să își cumpere haine noi cu care să gospodărească pe acolo prin grădină, mai bine schimbă hainele în fiecare zi și le iau de acolo din șifonier. Practic nu era magazin second hand, el era clientul cel mai fidel, cel mai bun pentru magazine second hand din Caracal și până la Slatina”.

"Cele mai mari minciuni spuse de Dincă sunt conținutul discuțiilor pe care le-a avut cu fetele în mașină, deci acum îmi fac lista și încerc să fie logică, traseul urmat, nu, o luăm așa: traseul urmat, conținutul discuțiilor din mașină, reactivitatea victimelor, scopul construirii acelui canal, scopul real, și tratamentul aplicat victimelor, iar piatra de încercare, cea mai ticăloasă, pot să spun, perioadă a fost aceea când m-am luptat să îl ajut să scotă la iveală absolut tot, să aibă curajul să spună până la capăt că tot susținea că le-a aplicat lovituri cauzatoare de moarte. Și s-a simțit el împins să declare singur omor calificat”

“Cele mai sincere momente ale sale au fost acelea în care s-a simțit doborât psihic de el, iar acel moment survine în noiembrie când colegii mei care au gestionat excepțional situația de la Centrul de Reținere și Arest Preventiv, București, de la Arestul Central, au anunțat că a intrat în refuz de hrană, el mai avusese anterior ideea suicidală, am detensionat, l-am ventilat ca să nu ne facă probleme”

„Nu trăia spaimă prin ceea ce se scotea din curte și nicidecum atunci când s-a săpat, dar a fost bine că s-a făcut asta, șantier arheologic, cel mai îngrijorat era când se duceau în casă colegii mei și începeau să scoată probe din casă și îl vedeam stând în permanență cu el, îl vedeam cum se mișcă, tăceam, ulterior discutam cu el cam ce crezi că ar putea găsi acolo? Păi ce să găsească, că găsesc pe dracu, nu găsesc nimic. Dar abia atunci este momentul în care încep să discut ușor, să înaintez către faptă, iar asta se întâmpla după o lună și jumătate”.

„Din acel moment în care încep să vină probele, inclusiv acele înscrisuri personale, voi avea material de discuție pe acele înscrisuri personale. Ce este cu căutările dumitale de femei singure, de case abandonate sau femei rămase cu copii, femei văduve, pe unde ai umblat, cutare, cutare și alături de colegii mei vom face schimb de date și informații, astfel încât tot ceea ce el consemna în acel caiet de 48 de file, uitase și de el. Dar erau și gândurile lui intime pe acolo. Sa-au investigat tot ce însemna numere de telefon, persoane trecute acolo, practic atunci ancheta se desfășoară pe ceva foarte, foarte concret”.

“El era conștient de faptul că dacă el nu ne dă ceva, el va trăi acel sentiment de încântare în fața căreia orice anchetator devine extrem de nesigur pentru că în fața unui hoț trebuie să vezi trei lucruri: furie, vinovăție și încântare. Încântare că te-a păcălit furie că a fost descoperit și vinovăție că n-a făcut ce trebuia astfel încât să nu fie prins. Iar întreaga sa atitudine a oscilat între aceste trei componente furie, vinovăție, încântare”.

„Mai mult decât atât, mai apărea un element foarte ciudat din comportament și foarte rar întâlnit în… sau deloc. O unicitate în sensul că aceste rămășițe erau rămășițe cremate, incinerate, erau foarte bine pisate. Acest Dincă este unic prin ceea ce a făcut pentru că ceea ce s-a întâmplat în butoi, el nu s-a limitat la o incinerare a cadavrului…La o pisare și la o mestecare, este unic, dar și personalitatea sa este unică”.

„El se exprimă și este mult mai liniștit și mult mai coerent în scris particularitățile umane sunt deosebit de interesante. Sunt oameni care sunt mai vocali mai buni comunicatori verbal-oral și sunt destul de înglodați și bolovănoși în scris. E, el era tipul de om care a cerut în mod special caiet dictando adică liniat, un caiet studențesc. A scris 11 pagini la Alexandra și 23 la Luiza”.

„Este un om care și-a construit viața pe niște valori care considera că sunt foarte, foarte solide și foarte bine susținute de către cei din jur pentru că de-a lungul întregii sale vieți a urmărit să se înconjoare doar de oameni care să fie de acord cu el. Practic, a urmărit în permanență să i se valideze orice comportament el considerându-se un om fără de păcat, drept, onest, cinstit care își respectă cuvântul dat. Este unul dintre elementele cele mai critice ale personalității sale, respectarea cuvântului dat”.

„Am intuit și am realizat faptul că a fost mult mai apropiat de tatăl său, de la care a preluat aceste comportamente dure, tranșante, nu neapărat pentru faptul că a fost măcelar, dar așa cum descrie foarte clar, mi-a zis ”.

“A fost declarația cu care a venit, el doar atât mi-a cerut ”. Bine, n-am întrebat ce. I-am adus coli, pix. A plecat în 20 de minute. El avea activitate comportamentală cu mine, adică continuam activitățile, dar i-am respectat dorința. După ce a venit cu ele, era vorba despre Luiza, descrierea modului în care a chinuit-o pe Luiza. I-am spus <îți voi citi declarația ca să fiu sigur că te-am înțeles>. El are un scris destul de dificil de urmărit și mi s-a gâtuit vocea și i-am chemat pe colegii de la serviciul de acțiuni speciale să reintre în cameră”.

„Și o altă trăsătură este aceasta a sadismului confirmat clinic de colo până colo pentru că scopul era de a ține victimele cât mai mult în viață, cât mai mult posibil. Indiferent de ceea ce gândim noi de raționamentele pentru care ar fi făcut sau ar fi gândit că s-a fi putut descurca așa, este ilogic ceea ce a gândit”.

„Nu am niciun fel de argument pentru care să susțin îndreptarea către omorârea victimelor pentru că sadicul nu-și omoară victimele, sadicul trebuie să le țină cât mai mult în viață. Plăcerea rezultată în urma observării chinului este cel mai important excitant sexual, alături de reconfirmarea potenței sexuale, a omnipotenței, că te simți omnipotent atunci”.

„Luiza îl va implora s-o lase să plece fără a-l amenința în vreun fel că va povesti ceea ce i s-a întâmplat. Dar Luiza, așa cum declară el, va fi adusă la un punct terminus și va lupta cu toate resursele sale de supraviețuire. La Alexandra l-a deranjat atitudinea sfidătoare și în același timp plină de încredere”.