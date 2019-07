Profilul psihologic al monstrului din Caracal, realizat de un profesor din SUA: 'Este extrem de improbabil ca Alexandra și Luiza să fie singurele lui victime'

Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, a realizat profilul psihologic al criminalului Gheorghe Dincă. Acesta susţine că cele două fete, Luiza şi Alexandra, nu sunt cu siguranţă singurele victime ale ucigaşului.

"Am citit cu lacrimi in ochi despre Alexandra. Traiesc de decenii in Statele Unite, unde evenimente de genul acesta sunt mult prea comune si, in loc ca acest lucru sa imi creasca toleranta la ele, pe principiul psihologic de desensibilizare, parca, dimpotriva, m-au facut si mai sensibil la ele".

Asa isi incepe Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, articolul trimis redactiei Ziare.com, pe care va invitam sa il cititi in continuare:

"O incercare de profil psihologic

Ce am sa astern in randurile ce urmeaza este o incercare de profil psihologic al ucigasului, Gheorghe Dinca. Spun "incercare", pentru ca nu am vorbit cu dumnealui niciodata si nu se pot pune diagnostice psihiatrice fara sa stai fata in fata cu persoana respectiva, deci ma bazez doar pe ce s-a relatat in presa si experienta mea de decenii in cercetare psihologica si activitate academica in America.

America, si nu numai, ne-a dat din pacate multe cazuri similare, din care se pot extrage niste caracteristici relativ comune acestor oameni, multe din ele aplicandu-se probabil si cazului de fata.

A început ședința CSAT: confruntare între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis/ VIDEO

Criminal in serie, conform definitiei FBI

Din presa stim ca Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, a recunoscut doua crime - doua adolescente, care au fost ucise la cateva luni una de alta. Dupa definitia FBI-ului, acest lucru il face criminal in serie.

Ambele fete au disparut in conditii similare (autostop) si erau asemanatoare fizic. Aceasta puncteaza spre un modus operandi specific, oportunist, si de preferinta al unui profil fizic anumit, de care el se simte puternic atras sexual.

In general, la majoritatea criminalilor de acest gen, se pot pune niste diagnostice psihiatrice specifice si clare, care pot explica o parte din comportament. Gheorghe Dinca, in opinia mea, sufera in primul rand de Tulburarea de Personalitate Antisociala (TPA).

TPA se caracterizeaza prin tendinte puternice de cautare a placerii si gratificare prin exercitarea puterii asupra altora si absenta sau minima internalizare a normelor prosociale, ceea ce duce frecvent la comportamente ilegale. TPA se mai caracterizeaza prin lipsa empatiei, nepasarea fata de sentimentele, nevoile sau suferintele altora, precum si lipsa remuscarii dupa ranirea sau ofensarea altei persoane.

Unele persoane cu TPA nu isi pot forma relatii intime si folosesc dominarea si intimidarea pentru a-i controla pe ceilalti. Persoanele cu TPA nu raspund normal la pedepse (nu se infricoseaza ca oamenii normali) si unii au o toleranta ridicata la durere.

Din cele descrise in presa, Gheorghe Dinca a lovit victima in masina, a imobilizat-o, i-a lipit scotch pe gura, apoi a luat-o in casa, unde a violat-o si apoi - dupa ce si-a dat seama ca victima sunase la 112 - a ucis-o.

Toate acestea se incadreaza in spectrul de comportamente specifice TPA.

Cauzele Tulburarii de Personalitate Antisociala nu se stiu, insa se stie ca un predictor puternic al acesteia il reprezinta tulburarile de comportament din copilarie, asa cum s-a intamplat la Ion Rimaru sau la criminalul american in serie Richard Kuklinski ("The Iceman").

Pana la 40% din copiii cu tulburari de comportament (pana la varsta de 15 ani) sunt diagnosticati cu TPA ca adulti. Cel mai probabil, Gheorghe Dinca a avut tulburari marcante de comportament in copilarie, caracterizate prin violenta impotriva altor copii si nesupunere si agresivitate fata de persoanele cu autoritate, cum ar fi profesorii sau parintii.

Frecvent, la astfel persoane se observa in copilarie si cruzime fata de animale (de exemplu, Richard Kuklinski) sau fascinatie fata de animale moarte, in proces de descompunere (de exemplu, canibalul sexual Jeffrey Dahmer).

Cazul crimelor de la Caracal - Alexandru Cumpănașu merge la STS pentru a ridica înregistrările cu apelurile Alexandrei la 112

Din relatarile din presa, Gheorghe Dinca a manifestat in copilarie violenta extrema fata de caini, omorandu-i in chinuri, ceea ce se incadreaza in profilul de TPA severa.

Un alt factor favorizant in aparitia TPA il reprezinta mediul familial. Gheorghe Dinca a avut cel mai probabil o copilarie nefericita, in care a fost abuzat fizic si psihic de parinti, in special de tata sau de o figura paterna, si si-a internalizat acest mod de comportament pe care l-a manifestat, la randul lui, cand a ajuns adult.

Presa a relatat faptul ca sotia lui a plecat de acasa in urma abuzurilor fizice (batai) suferite de la el, precum si faptul ca era foarte violent cu proprii copii.

"Este extrem de rar ca un om sa devina criminal in serie dupa varsta mijlocie"

Ceea ce ma surprinde foarte mult la Gheorghe Dinca este varsta lui inaintata - 66 de ani. Criminalii in serie incep de obicei in tinerete si se consuma repede: fie sunt identificati si capturati de oamenii legii (Ion Rimaru la 25 ani, Ted Bundy la 29 ani), fie mor, fie imbatranesc si fizic devin incapabili sa mai comita astfel de crime.

Exista si exceptii de la aceasta, ca de exemplu Andrei Chikatilo, care si-a continuat crimele impotriva copiilor si dupa ce a ajuns bunic, insa si in cazul acestuia, cariera criminala a inceput devreme.

TPA este o tulburare stabila pe parcursul vietii. Ea nu apare si apoi se remite, ca in cazul altor afectiuni psihice. TPA este extrem de rezistenta la interventii psihologice si nu exista tratament medicamentos pentru ea.

Din cauza ca TPA este stabila pe parcursul vietii, este extrem de rar ca un om sa devina criminal in serie dupa varsta mijlocie, iar acest lucru ma face sa fiu convins ca Gheorghe Dinca a comis si alte acte oribile in trecut.

Este extrem de improbabil ca Alexandra si Luiza sa fie singurele lui victime. Repet: extrem de improbabil. Printre altele, ancheta trebuie sa urmeze firul vietii lui, incepand de la majorat, daca nu chiar mai devreme, si sa incerce sa stabileasca o legatura intre locurile in care a fost/locuit si persoane date disparute sau plangeri nerezolvate de viol.

De altfel, presa descrie ca Gheorghe Dinca are interdictie de a calatori in Italia, pentru ca a incercat sa agreseze sexual o tanara, ceea ce deja arata un pattern comportamental."