Profit uriaș pentru Netflix în timpul carantinei: venituri de până la 6,15 miliarde de dolari de la 10 milioane de abonați noi

Între lunile aprilie şi iunie, Netflix a înregistrat cu 10 milioane de abonaţi mai mult decât estimările iniţiale ale companiei în condiţiile în care restricţiile impuse de pandemia de coronavirus au forţat sute de milioane de oameni să se autoizoleze, scrie The Guardian, informează Mediafax.

Creşterea din al doilea trimestru a fost cu mult peste estimările de 8,07 milioane de abonaţi, potrivit furnizorului de date Refinitiv. De asemenea, veniturile au crescut cu 24,9% până la 6,15 miliarde de dolari.

Însă compania se aşteaptă ca numărul de abonaţi să scadă în al treilea trimestru pe măsură ce măsurile impuse de carantină continuă să fie ridicate de către autorităţile din toată lumea, iar veniturile clienţilor vor continua, cel mai probabil, să scadă. După anunţ, acţiunile companiei au scăzut cu 10% în primele ore după deschiderea şedinţei de tranzacţionare.

Cu toate acestea, Netflix îşi va păstra locul de lider în clasamentul platformelor de streaming. La nivel mondial, platforma va atinge 453,5 milioane de abonaţi până la sfârşitul lui 2020, cu 9,1% mai mult faţă de anul trecut, conform eMarketer.

Netflix are de ieri, 16 iulie, un nou co-CEO, Ted Sarandos, acesta urmând să împartă conducerea companiei cu Reed Hastings. Sarandos s-a alăturat companiei în 1999 şi a deţinut până acum funcţia de director de conţinut, rol care implică supravegherea unor programe originale de succes precum „House of Cards” şi „Orange is the New Black”.