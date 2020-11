Profitul net al Grupului Alro a fost de 273 milioane lei în primele nouă luni, de la o pierdere de 23 milioane lei în perioada similară din 2019, iar cifra de afaceri a scăzut cu 10%, la 1,94 miliarde lei, anunță news.ro.

"Alro (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, anunţă astăzi rezultatele financiare consolidate pentru primele nouă luni ale anului încheiate la 30 septembrie 2020. Cifra de afaceri a grupului a înregistrat o uşoară scădere de 10% (T1-T3 2020: 1,942 miliarde lei vs. T1-T3 2019: 2,162 miliarde lei), în principal din cauza condiţiilor de piaţă şi a crizei provocate de pandemia COVID-19, care a afectat toţi jucătorii din industria aluminiului. Profitul net al Grupului Alro a fost de 273 milioane lei în T1-T3 2020 (T1-T3 2019: pierdere de 23 milioane lei), iar rezultatul operaţional (EBIT) a crescut la 355 milioane lei în T1-T3 2020 (T1-T3 2019: 126 milioane lei) datorită implementării de către autorităţile române a schemei de compensare EU-ETS pe baza deciziei UE şi a primirii subvenţiei sub forma unei compensaţii pentru costurile de emisii indirecte suportate de grup în 2019, acesta fiind unul dintre marii consumatori de energie electrică din România", arată raportul grupului.

În primele nouă luni ale anului 2020, industria aluminiului s-a confruntat cu o scădere a preţului şi a raportat o medie de 1.633 dolari/tonă, comparativ cu o medie de 1.804 dolari/tonă în perioada similară a anului 2019; aceeaşi evoluţie descendentă a LME s-a menţinut şi în T3 2020, când media LME a fost de 1.704 dolari/tonă, în scădere cu 58 dolari/tonă faţă de T3 2019 (T3 2019: 1.762 dolari/tonă). În cele din urmă, în octombrie şi noiembrie 2020, o revenire a preţului aluminiului este deja vizibilă, cotaţiile LME atingând valori de peste 1.850 dolari/tonă şi chiar peste 1.900 dolari/tonă.

"În trimestrul 3 am reuşit să asigurăm continuitatea activităţilor noastre în condiţii de siguranţă şi productivitate economică, păstrând în acelaşi timp calitatea şi valoarea adăugată ridicată, elemente care caracterizează produsele ALRO. Condiţiile dure de piaţă ne-au făcut mai puternici pe măsură ce am adoptat măsuri precum programul anti-criză, care a oferit rezultate bune şi fluxuri de numerar îmbunătăţite. După cum am promis, ne-am menţinut neschimbată strategia, chiar dacă ne confruntăm cu o nouă realitate cu noi reguli de joc“, a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al ALRO.

În trimestrul 2 2020, majoritatea ţărilor europene au redus treptat restricţiile privind circulaţia şi activităţile comerciale, dar în trimestrul 3, efectele celui de-al doilea val COVID-19 s-au resimţit şi mai puternic. Această relaxare de la sfârşitul trimestrului 2 2020 nu a adus semne vizibile de revigorare economică în industria aluminiului în trimestrul 3 2020, vânzările fiind influenţate de surplusul creat pe piaţa produselor primare în prima parte a anului 2020, precum şi de lipsa cererii din partea industriilor auto şi aeronautică, grav afectate în această perioadă. În trimestrul 3, majoritatea ţărilor europene au început din nou să aplice restricţii sau blocări parţiale pentru a atenua impactul celui de-al doilea val COVID-19. Mai mult, criza epidemiologică COVID-19 a venit în contextul existenţei unei încetiniri globale continue a industriilor de producţie, a tensiunilor comerciale existente şi a Brexitului.

"Mai mult, subvenţia primită în trimestrul 3 pentru compensarea parţială a costurilor indirecte cu energia suportate în 2019, de care alte companii europene au beneficiat încă de la apariţia acestei legislaţii în spaţiul european, a avut un efect pozitiv asupra rezultatelor financiare actuale. Astfel, activitatea Alro îşi poate menţine poziţia competitivă pe piaţa UE şi implicit în continuarea investiţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi redirecţionarea de capital către proiecte pe termen lung şi durabile din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător”, a adăugat Marian Năstase.

Vânzările consolidate ale grupului în primele nouă luni ale anului 2020 au fost de 1,942 miliarde lei, mai scăzute cu aproximativ 10% faţă de nivelul raportat în perioada similară a anului 2019 (respectiv 2,162 miliarde lei), în principal din cauza condiţiilor nefavorabile ale pieţei şi a crizei provocate de pandemia COVID-19 care a afectat toate companiile din industria aluminiului. În aceeaşi perioadă, vânzările Alro au fost de 1,764 miliarde lei (T1-T3 2019: 1,931 miliarde lei).

"Rezultatul net al grupului pentru primele nouă luni ale anului 2020 este un profit de 273 milioane lei, o valoare mai mare comparativ cu pierderea de 23 milioane lei raportată în perioada similară a anului 2019, atribuit în principal subvenţiei primite pentru compensarea parţială a costurilor indirecte cu energia incluse în preţul energiei, în conformitate cu legislaţia UE, precum şi datorită acţiunilor de diminuare a costurilor continuate în trimestrul 3 2020 cu şi mai multă precauţie şi într-o manieră mai riguroasă. Diminuarea stocurilor cu 229 milioane lei la 30 septembrie 2020 comparativ cu finalul anului 2019 a îmbunătăţit semnificativ fluxul de numerar. În acest mod, grupul a reuşit să menţină afacerea viabilă şi să compenseze parţial tendinţa descendentă a preţului aluminiului şi nivelul scăzut al cererii cauzate de pandemia COVID-19, respectându-şi în acelaşi timp obligaţiile faţă de finanţatori", mai arată grupul.

Vânzările de produse primare ale Grupului Alro au crescut cu 2% în T1-T3 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, în principal datorită vânzărilor de sârmă din aluminiu, deoarece Alro rămâne unul dintre principalii furnizori pe această piaţă competitivă, fiind cel mai mare producător de sârmă de aluminiu din Europa. O altă linie de produse primare pentru care grupul a beneficiat de o creştere a vânzărilor, în special în trimestrul 3 2020, sunt barele. În acest domeniu, grupul a reuşit să vândă cu peste 670 de tone mai multe bare în trimestrul 3 2020 comparativ cu trimestrul 3 2019, datorită creşterii cererii diviziei de produse extrudate începând cu septembrie 2020, pe măsură ce livrările de profile către piaţa panourilor solare au crescut.

Vânzările de produse extrudate au fost mai mari cu peste 3.500 tone în primele nouă luni 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însemnând 21% şi cu peste 1.400 tone la nivelul trimestrului 3 2020 comparativ cu trimestrul 3 2019, constând în principal din livrări de profile standard şi profile personalizate pentru instalaţii folosite în producţia de energie solară. Volumul vânzărilor de produse prelucrate au scăzut uşor cu 3% în primele nouă luni 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent, în principal din cauza cererii scăzute de benzi, ca urmare a activităţii reduse a clienţilor din sectoarele aero şi auto. Totuşi, semne de revenire au fost remarcate încă din trimestrul 2 2020 pentru vânzările de plăci, unul dintre produsele prelucrate ale grupului cu cea mai mare valoare adăugată, care au înregistrat o creştere în trimestrul 3 2020 cu peste 790 tone faţă de trimestrul 3 2019.

În trimestrul 3, principalul proiect de investiţii, respectiv AP12LE („Aluminium Pechiney 12 Low Energy”) a continuat; în acest moment, 56 de cuve de electroliză au fost reparate cu această tehnologie nouă şi toţi parametrii tehnici sunt îndepliniţi. Se estimează că Alro se va situa între primii 10 producători mondiali de aluminiu (cu excepţia Chinei) din perspectiva eficienţei energetice pentru secţia de electroliză, după finalizarea acestui proiect.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing.

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa, 35.000 tpa de aluminiu reciclat şi 325.000 tpa de aluminiu turnat.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.