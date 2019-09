Programul 'Cornul şi laptele': În unele zone ale Moldovei există, dar nu se ştie exact când va începe

În judeţul Vaslui elevii deja primesc laptele şi cornul, iar în comunele din Iaşi livrarea se va face începând de joi. În Neamţ, nu se ştie exact când începe programul şi se mai aşteaptă răspunsuri de la primării, iar în Bacău cornul şi laptele va ajunge în școli de la 1 octombrie, potrivit Mediafax.

Livrarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi va începe de joi în judeţul Iaşi. Din cele 98 de primării, 92 au ales să nu facă o licitaţie proprie.

„De joi, școlarii din 92 de unități administrativ- teritoriale din județ vor primi lapte (sau alte produse lactate) și corn. Marţi reprezentanții Consiliului Județean au semnat contractul de furnizare a produselor cu distribuitorii. Contractul este în valoare de 4,8 milioane de lei şi există şi un contract cadru pentru următorii trei ani", a anuţat purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Iaşi.

Una dintre primăriile care a anunţat că va scoate singură la licitaţie aceste servicii a fost şi cea a municipiului Iaşi. La şcolile din oraş deja se livrează cornul şi laptele.

„Primăria a finalizat licitația pentru achiziționarea produselor din Programul pentru Școli al României (Laptele și Cornul), anume pentru produse de panificație, lapte și mere. Licitația a avut o prevedere bugetară de 18.289.982,24 lei. Contractul – cadru este încheiat pe trei ani și va acoperi anii școlari 2019-2020 și 2020-2021", se arată într-un comunicat al primăriei Iaşi.

Elevii din Bacău au de aşteptat până la începutul lunii octombrie pentru a primi cornul şi laptele.

Valoarea cu aproximaţie este 15 milioane de lei. „Astăzi se semnează acordurile cadru şi există promisiune că vom avea contracte consecvente pe următorii doi ani şi conform procedurii în maxim zece zile semnăm contractul. Asta înseamnă că de la 1 octombrie copiii vor primi alimentele. Conform graficului, copiii vor primi corn, covrig, două zile corn, trei zile covrig, lapte două zile, iaurt o zi şi două zile mere. Ele sunt combinate", a declarat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

În Neamţ nu se ştie încă când vor primi elevii alimentele. Din cele 78 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, doar 53 au anunţat că preferă ca licitaţia să fie făcută de Consiliul Judeţean, iar una singură a specificat că se va ocupa separat de acest program. Urmează ca în curând să aibă loc o şedinţă extraordinară de Consiliu Judeţean, la care va fi supusă la vot rectificarea bugetară, unde vor fi prinse şi sumele alocate pentru acest program.

„Procedura e în curs de derulare şi se așteaptă răspunsul de la celelalte autorităţi publice locale dacă vor să se ocupe de asigurarea produselor de lactate şi panificaţie în şcolile pe care le au în subordine sau râmăne ca în anii trecuţi să se ocupe Consiliul Judeţean. Până în acest moment este o singură comună din judeţ care doreşte să efectueze achiziţia", a declarat Simona Balint, purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Neamţ.

În Vaslui, elevii deja primesc cornul, laptele şi mărul.

„Programul se desfăşoara în condiţii normale. Avem achiziţiile făcute, se livrează conform programului produsele şi nu am constat nonconformităţi. În fiecare an se renegociază preţurile produselor, furnizorii au fost până acum foarte serioşi. Programul s-a desfăşurat în condiţii absolut legale. Durata acestei proceduri este de patru ani, cu condiţia că în fiecare an se renegociază preţurile între participanţii la această achiziţie. Elevii din Vaslui primesc cornul şi lapte. Şi programul de distribuire a merelor de desfăşoară în aceleaşi condiţii.", a declarat Vasile Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui.

Programul Pentru Școli al României se adresează preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi prevede acordarea zilnică de lapte sau produse lactate şi de produse de panificaţie, precum și fructe.