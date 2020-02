Programul Doar Dinamo Bucureşti - Suporterii ajută clubul cu încă 200.000 de lei

Suporterii din Peluza Cătălin Hâldan anunţă că, prin Programul Doar Dinamo Bucureşti, va vira încă 200.000 de lei în conturile clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare, cu care vor fi acoperite o parte dintre salariile pe luna ianuarie.

"Joi - s-au semnat actele şi s-au transferat sumele strânse prin www.programddb.ro

Vineri - jucătorii şi-au primit salariile restante până în decembrie. Ne-am asigurat că banii au ajuns atât la jucătorii din prima echipă, cât şi la juniori şi la staff-ul tehnic.

Sâmbătă - am organizat o conferinţă de presă în care am anunţat oficial intrarea în acţionariat şi am prezentat paşii care urmează de-aici înainte.

Din partea FC Dinamo au participat Ionel Danciulescu şi Ante Puljic (ambii sunt membrii DDB). Din partea Program DDB am fost reprezentaţi de Cristi Hîldan, preşedintele DDB şi de Alexandru-Ştefan Anghel, director de bancă, specialistul DDB pe partea financiară şi membru al boardului.

Le mulţumim tuturor suporterilor care ne-au acordat încredere şi au sprijinit proiectul prin care dorim să salvăm Dinamo!

Nu suntem acţionari majoritari şi nici nu dorim asta, dar faptul că membrii DDB sunt acţionari la Clubul pe care îl iubesc, reprezintă o mare realizare. Acţiunea suporterilor dinamovişti este ceva fără precedent în România.

După cum vedeţi, banii au ajuns în club sub formă de împrumut. Dacă am fi cumpărat direct actiuni, banii ar fi ajuns în buzunarul lui Negoiţă, deoarece acţiunile sunt un bun personal. Suma care a ajuns la Negoiţă în schimbul acţiunilor este de 1 leu (un leu).

Mai mult decât atât, împrumutul oferit de noi este convertibil în acţiuni, altele decât cele 10%.

După semnarea actelor, Programul DDB a cunoscut o creştere spectaculoasă de 34% în mai puţin de o săptămână. Solidaritatea suporterilor s-a reflectat şi în jocul băieţilor, echipa făcând cel mai bun meci din acest sezon.

Datorită reacţiei voastre pozitive, peste câteva zile vom putea vira alţi 200.000 lei în contul clubului, pentru a acoperi o parte din salarii pe luna ianuarie", se arată într-un comunicat.

Şi Dinamo a anunţat cum au fost folosiţi banii primiţi din partea suporterilor.

"Conducerea executivă Dinamo 1948 precizează prin intermediul site-ului oficial că în conturile clubului nostru a intrat suma de 400.000 lei, provenită din fondurile suporterilor înscrişi în Programul "Doar Dinamo Bucureşti" (DDB). Cu ajutorul fanilor noştri au fost achitate salariile jucătorilor de la prima echipă (329.702 lei) şi drepturile financiare ale staff-ului tehnic (56.048 lei), toate pentru luna noiembrie 2019, precum şi salariile juniorilor dinamovişti (14.250 lei) pentru luna decembrie a anului trecut.

Preluarea acţiunilor clubului de către suporteri, într-un procent de 10%, reprezintă un moment fără precedent în fotbalul românesc. Fondurile cu care suporterii au ajutat clubul au fost strânse prin intermediul www.programddb.ro, platforma fiind deschisă în continuare pentru înscrierea noilor membri DDB. Un prim pas important pentru obţinerea licenţei a fost făcut.

Povestea noastră continuă cu ajutorul DDB! Mulţumim încă o dată pentru susţinere tuturor suporterilor înscrişi în Programul DDB", a precizat clubul "alb-roşu".