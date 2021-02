Programul 'Seri de Poezie' debutează cu spectacolul de poeme 'Lună Verde', la Teatrul Odeon

Programul "Seri de Poezie" debutează cu spectacolul de poeme "Lună Verde", pe versuri de Federico García Lorca, vineri şi sâmbătă, de la ora 19.00, la Sala Studio a Teatrul Odeon, potrivit news.ro.

Alina Berzunţeanu şi Cezar Antal (vioară electrică) sunt protagonişti. Muzica originală: Cezar Antal.

Poate cea mai puternică voce a poeziei spaniole din secolul trecut, Federico García Lorca (1898 - 1936) a fost poet, dramaturg, muzician dar şi un artist desăvârşit. În 1918 şi-a publicat prima carte, „Impresii şi peisaje", în 1920 a avut loc premiera operei dramatice „El maleficio de la mariposa" („Fluturele vrăjit") iar în anul 1921 a publicat prima carte de poezii. În 1923 au fost prezentate spectacolele de teatru de păpuşi „La niña que riega la Albahaca y el príncipe preguntón" („Fetiţa care udă Busuiocul şi principele curios"), iar în 1923, la Barcelona şi-a expus pentru prima oară picturile. A continuat să fie recunoscut la nivel internaţional şi a fost membru al grupului emblematic Generacion del 27.

"Copil fiind, am trăit în mijlocul naturii şi atribuiam fiecărui lucru, obiect, arbore sau piatră, personalitate şi suflet. Vorbeam cu ele şi le iubeam", spunea Federico García Lorca.

Opera sa a fost tradusă în toată lumea, inspirând scriitori, compozitori, coregrafi, pictori şi realizatori de filme; în plus, studiile critice sunt foarte numeroase şi, ca rezultat, numele lui García Lorca este acum probabil la fel de familiar ca cel al lui Miguel de Cervantes. Circumstanţele tragice ale morţii sale premature au contribuit şi ele la răspândirea mitului autorului.

"Acum 21 de ani am învăţat să recit într-o formă veche, asemeni unui cântec, unui ritual sacru, o lume uitată, nerostită, rămasă în amintiri. Ţie, domnule profesor Nicolae Gafton, îţi Mulţumesc pentru acest Lorca, adus de departe, tu m-ai trimis într-un timp cu multe culori puternice, cu inimi care bat atât de tare, până coboară în pământ şi se urcă la cer, înfiorate. Atât de târziu m-am hotărât să deschid partitura şi împreună cu Cezar Antal să o lăsăm să se nască, acum şi aici, în această seară nesfârşită, pentru noi, pentru tine, care citeşti aceste rânduri... Sper să te purtăm dincolo de lumea dezlănţuită de azi, să uiţi pentru o clipă şi să auzi Clopotele, taurii furioşi, tristeţile şi nebănuitele aşteptări", declară Alina Berzunţeanu.

"Muzica s-a născut în timpul repetiţiilor, a apărut de la o zi la alta, la început am adunat mai multe instrumente muzicale şi am încercat să mă "integrez" ca un personaj care nu comunică prin cuvinte, ci prin sunete. Treptat, totul s-a simplificat din acest punct de vedere, vioara rămânând singurul instrument ales, care ne-a părut, mie şi Alinei, că ar reprezenta "vocea" cea mai potrivită care să exprime lucruri în sensul căutat. Am încercat să explorez posibilităţile sonore ale acestui instrument, pentru a scoate sunete mai puţin folosite în interpretările obişnuite. Simpla improvizaţie, care a rămas la baza universului sonor din recital, a căpătat treptat forma câtorva linii melodice stabile, fixe, cu valoare de temă. În afara acestora, senzaţia de jam session face ca spectacolul să păstreze starea de "viu" şi de imprevizibil", explică Cezar Antal.

Preţul unui bilet este de 30 de lei.