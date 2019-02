Proiect faraonic de autostrăzi, trimis de Guvern în Parlament

Zeci de autostrăzi, drumuri expres, alte zeci de drumuri naționale modernizate, plus variante de ocolire și poduri suspendate, toate sunt prezente în proiectul de buget pe care Guvernul l-a trimis Parlamentului și care urmează să intre la dezbatere și vot săptămâna viitoare.

Obiectivele de investiții sunt trecute în sarcina Ministerului Transporturilor.

ȘTIRIPESURSE.RO vă prezintă lista completă a promisiunilor guvernamentale:

CONSTRUCȚIA DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI EXPRES

Lista principalelor proiecte de constructie autostrazi, introduse in Buget in anul 2019 cuprinde urmatoarele obiective:

• Autostrada Lugoj – Deva (sector Dumbrava-Deva),

• Autostrada Sebes – Turda,

• Autostrada Suplacu de Barcau – Bors,

• Autostrada CampiaTurzii – Targu Mures,

• Autostrada Varianta de ocolire Bacau (profil de autostrada),

• Drum expres Craiova - Pitesti

• Autostrada de centura Sud a municipiului Bucuresti, inclusiv interventiile privind centura existenta (Largire la 4 benzi de circulatie a Centurii Bucuresti intre A1 – DN 5, DN 2 – A2 si A1 – DN 7, pasajele Berceni, Domnesti, Oltenita si Mogosoaia),

• Autostrada de centura Nord a municipiului Bucuresti,

• Autostrada Bucuresti-Brasov tronson Comarnic-Brasov sector Predeal – Cristian,

• Podul suspendat peste Dunare in zona Braila,

• Autostrada Sibiu – Pitesti sectiunile 1,4 si 5.

Proiectele de autostrăzi in pregatire, pentru care exista deja alocari bugetare in anul 2019 cuprind:

• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrazile Sibiu –Fagaras, Targu Neamt – Targu Mures,

• Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru Autostrada Brasov – Bacau si pentru drumurile de mare viteza Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau – Pascani.

Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2019, dupa obtinerea aprobarilor legale necesare, aflate in prezent in etapa de pregatire/atribuire in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice sau proiectarii si executiei:

• Completarea studiilor geotehnice pentru Sectiunile 2 si 3 din Autostrada Sibiu – Pitesti;

• Autostrada Nadaselu – Suplacu de Barcau (proiectare si executie);

• Drum Expres Braila – Galati (proiectare si executie), Varianta de ocolire Galati (proiectare si executie la profil de autostrada),

• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru Autostrada Timisoara – Moravita;

• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru Autostrada Fagaras – Brasov;

• Elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru drumurile Expres Craiova - Targu Jiu, Ovidiu – Tulcea, Braila– Tulcea, Braila – Buzau, Focsani – Braila, Pascani – Suceava – Siret; Gaesti – Ploiesti si Legatura dintre A3 si Aeroportul Henri Coanda;

• Elaborare studiu de prefezabilitate pentru autostrada Tisita – Albita;

• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum expres/ Autostrada Nordului (Drum expres Petea – Satu Mare - Baia Mare si Autostrada Baia Mare – Dej – Bistrita – Vatra Dornei – Suceava si analiza conexiune Cluj - Dej);

• Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad – Oradea,

CONSTRUCȚIA DE VARIANTE DE OCOLIRE

Lista principalelor proiecte de constructie variante de ocolire, introduse in Buget in anul 2019 cuprinde urmatoarele obiective:

- Variantele de ocolire aflate in executie: Tecuci, Mihailesti, Suceava, Carei, Barlad, Targu Mures, Satu Mare, Stei, Radauti, Timisoara Sud;

- Variantele de ocolire care vor intra in executie: Medias, Dej, Alesd Sud, Comarnic, Busteni, Sacueni, Craiova Sud - Vest,Targu Frumos, Falticeni, Iasi, Drum de legatura DN5 – Podul prieteniei (Vo Giurgiu Vest), Târgu Jiu.

Proiectele in pregatire, pentru care exista deja alocari bugetare in anul 2019 cuprind variante de ocolire aflate in etapa de pregatire (elaborare Studii de Fezabilitatesi/Proiecte Tehnice): Sfantu Gheorghe, Giurgiu (Est), Zalau, Ramnicu Valcea, Vaslui si Techirghiol;

Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2019, dupa obtinerea aprobarilor legale necesare,aflate in prezent in etapa de pregatire si/sau executie:

- Varianta de ocolire Bistrita;

- Varianta de ocolire Baia Mare;

- Varianta de ocolire Husi;

- Varianta de ocolire Salonta prin preluarea documentatiei tehnico-economice intocmite de catre autoritatile locale.

Lista principalelor proiecte de modernizare drumuri nationale, introduse in Buget in anul 2019 cuprinde urmatoarele obiective:

- DN 18, Moisei – Iacobeni ; Baia Mare - Sighetul Marmatiei;

- DN 56, Craiova - Galicea Mare – Calafat;

- DN 66, Bumbesti Jiu-Petrosani;

- DN76, Ionesti - Varfurile - Stei - Beius – Oradea;

- DN 5, Bucuresti – Adunatii Copaceni;

- DN 6, Alexandria – Craiova (lot 2);

- DN 73,Pitesti-Campulung-Brasov;

- Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in "Sate liniare si puncte negre";

- A1 - Titu - Baldana - Targoviste– Sinaia (proiectare si executie pentru Largirea la 4 benzi a lui DN 7 intre Baldana si Titu si proiectare si executie pentru modernizarea DN 71, Baldana - Targoviste– Sinaia);

- DN 67B, Scoarta – Pitesti;

- DN 52, Alexandria - Turnu Magurele;

- DN 51, Alexandria – Zimnicea;

- DN 28B, Targu Frumos – Botosani;

- DN 7A, Brezoi – Petrosani;

- DN 55, Craiova – Bechet;

- DN 2L, Soveja –Lepsa;

- DN 2N, Jitia – Bisoca;

- Evacuare ape pluvialeTartasesti;

- Largire DN 7, Valea Oltului, la 3 benzi/4 benzi;

Proiectele in pregatire, pentru care exista deja alocari bugetare in anul 2019 cuprind:

- DN 7C, Transfagarasan (expertiza tehnica si elaborare Studiu de Fezabilitate);

- Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru sectiunea drum de Legatura A1 – DN 7 (Titu/DJ 711A)

Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2019, dupa obtinerea aprobarilor legale necesare, aflate in prezent in etapa de pregatire/atribuire in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice sau proiectarii si executiei:

- DN 66A, Campu lui Neag – Cerna;

- DN 17 C, Bistrita – Salva - Moisei;

- DN 17 D, Beclean – Carlibaba;

- DN 15, Poiana Largului – Bicaz;

- Pasaj Drajna;

- Nod Cumpana (conexiune la A4 – DN 39E);

- Nod Martinesti (conexiune la A1 si DN 1);

- Centru de Intretinere si Coordonare pe A3