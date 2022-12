Proiect legislativ: Şoferii băuţi şi fără permis care îşi ucid semenii cu maşina, direct la închisoare

Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunţă că a introdus în procedură de urgenţă parlamentară un proiect de lege prin care şoferii depistaţi la volan băuţi şi fără permis şi care provoacă accidente mortale să facă închisoare, notează Agerpres.

Reacţia sa vine după ce un copil de 11 ani, care a făcut parte din grupul celor şase minori accidentaţi miercuri seară pe o trecere de pietoni din Petroşani, a decedat joi în spitalul din localitate, unde era internat pe secţia de Terapie intensivă."Din păcate un alt copil a murit! În prima zi de plen a Senatului vom vota Legea Anastasia! Am solicitat şi s-a aprobat procedură de urgenţă pentru legea prin care am propus ca cei care se urcă la volan băuţi şi fără permis, folosind o maşină pentru a-şi ucide semenii, să ajungă direct în închisoare!", a scris Cazanciuc, pe Facebook.Autorul accidentului din Petroşani, un tânăr de 19 ani, din Aninoasa, se urcase la volan după ce consumase băuturi alcoolice, nu avea permis de conducere şi a fugit de la locul faptei.Tânărul a fost identificat, în scurt timp, pe raza oraşului Aninoasa. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.După decesul minorului, cercetările au fost extinse pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului unui eveniment rutier fără încuviinţarea poliţiştilor, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducere fără permis, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.Cei şase copii loviţi pe trecerea de pietoni aveau între 11 şi 14 ani.