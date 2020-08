Proiect pentru modificarea Legii RCA, în consultare publică pentru 10 zile

Ministerul Finanţelor Publice supune consultării publice, începând de miercuri, un Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, una dintre modificări vizând asiguratul cu risc ridicat.

"Proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare şi completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele: 1. Se propun modificări asupra modului de funcţionare a "asiguratului cu risc ridicat": Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcţionare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate şi ofertate de către BAAR şi nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislaţiei are în vedere eliminarea obligaţiei BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se are în vedere instituirea obligaţiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condiţiile de încheiere a asigurării, asumate de către toţi membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraţilor cu risc ridicat", se spune în nota de fundamentare a documentului, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, se propune abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă.

Conform sursei citate, se propune eliminarea obligaţiei ASF de reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în care calculul va avea în vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

"Se propune punerea în acord a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 132/2017 ce reglementează modul de distribuire a contractelor RCA cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, acestea intrând în vigoare ulterior publicării legii RCA. Astfel, se reglementează la art.6 alin. (3), asumarea răspunderii pentru emiterea tuturor contractelor RCA indiferent de canalul de distribuţie utilizat, fie direct sau prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare, definiţi conform Legii 236/2018", se mai arată în nota de fundamentare.

În notă se menţionează că modificarea prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie au loc având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a Avizului motivat în data de 25.07.2019 şi ţinând cont de urgenţa îndeplinirii obligaţiilor şi respectării termenului impus.