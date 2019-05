Proiect spectaculos pregătit de Guvern pentru un forum economic

Guvernul va prezenta la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (I3M) proiectul unui coridor feroviar de la graniţa cu Ungaria (Curtici) la malul Mării Negre (Constanța).

În perioada 5-6 iunie 2019, la Ljubljana, Republica Slovenia, va avea loc cea de a doua ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (I3M).

Fiecare stat participant la Forum va avea la dispoziție un segment de 20 de minute pentru a prezenta un proiect din lista I3M de proiecte de interconectare (agreată la București) și încă 20 de minute pentru un alt proiect (aflat pe listă sau o propunere nouă).

În funcție de proiectele selectate, gazdele slovene vor invita experți din partea Băncii Europene de Investiții și a altor instituții financiare, precum și potențiali investitori pentru a asigura o expunere suplimentară a proiectelor.

Proiectele propuse a fi prezentate de România sunt:

„(1) The Railway and digital Corridor Curtici – Arad – Timisoara – Caransebes – Craiova – the railway Ring of Bucharest – Constanta Port; (Ministerul Transporturilor și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale)

(2) Transportation stock echange in the 3SI region; (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale)

(3) Digital platform on monitoring hydrographic bases in the 3SI region. (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale)”

