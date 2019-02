Proiectul de pace elaborat de Administraţia Donald Trump nu prevede înfiinţarea unui stat palestinian

Proiectul de acord de pace elaborat de Administraţia Donald Trump nu prevede înfiinţarea unui stat palestinian, ci autonomie extinsă pentru Fâşia Gaza şi Cisiordania, precum şi menţinerea coloniilor evreieşti, afirmă surse citate de cotidianul Al-Quds şi de site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.

Conform planului pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian, palestinienii vor avea autonomie sporită în Fâşia Gaza şi în Cisiordania, dar coloniile evreieşti din Cisiordania vor fi menţinute, fără însă a fi extinse. În plus, palestinienii vor trebui să negocieze statutul "Zonei C" din Cisiordania, aflată acum sub control militar israelian.

Administraţia Trump propune intensificarea cooperării între Israel, Iordania şi liderii palestinieni privind administrarea Moscheii Al-Aqsa.

Cele mai multe puncte de control militar israelian vor fi eliminate, permiţând libera circulaţie a palestinienilor în Cisiordania. Unele zone din Cisiordania ar urma să rămână sub control israelian.

Potrivit unor surse, vor fi făcute investiţii de 25 de miliarde de dolari în Fâşia Gaza şi în Cisiordania, iar Statele Unite vor trimite încă 40 de miliarde de dolari în Egipt, Iordania şi posibil în Liban "pentru a se asigura cooperarea necesară în implementarea acordului".

Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, consilier prezidenţial pentru Afaceri politice şi emisar pentru Orientul Mijlociu, a declarat recent, într-un interviu acordat ediţiei de limbă arabă a postului tv Sky News, că planul de pace pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian va fi prezentat după scrutinul parlamentar din Israel şi va propune "soluţii realiste" care vor avea "un impact economic larg" asupra regiunii. Kushner nu a făcut nicio referire la înfiinţarea unui stat palestinian. "Vrem să primim expertiză din partea tuturor ţărilor din regiune despre care este cel mai bun mod de a proceda şi despre detalii, mai ales despre viziunea economică şi despre oportunităţile care există dacă va fi pace", a spus Kushner. "Abordarea problemei frontierelor israelo-palestiniene va asigura libertatea de circulaţie a persoanelor şi bunurilor şi noi oportunităţi. Economia palestiniană este obstrucţionată atât timp cât nu este pace", a argumentat Kushner.

"Planul de pace american este foarte detaliat şi se concentrează pe delimitarea frontierelor şi pe furnizarea de soluţii la principalele probleme care sunt controversate; va fi un plan adecvat actualei situaţii de pe teren", a declarat Jared Kushner, potrivit site-ului IsraelNationalNews.com, afirmând că ţările arabe susţin direcţia politică a proiectului elaborat de Washington.

Ministrul israelian al Educaţiei, Naftali Bennett, liderul formaţiunii naţionaliste Noua Dreaptă, a reacţionat vehement la declaraţiile lui Jared Kushner. "Acordul Secolului va fi dezvăluit de Trump imediat după alegerile din Israel şi va utiliza aceeaşi paradigmă eşuată care ne-a adus peste 1.000 de morţi şi mii de atacuri cu rachete. Acest plan prezintă un pericol clar şi imediat pentru existenţa Israelului", a declarat Naftali Bennett, citat de cotidianul Times of Israel.

Administraţia Donald Trump a finalizat elaborarea planului de pace pentru încheierea conflictului israelo-palestinian. Proiectul denumit "Acordul secolului" are între 175 şi 200 de pagini, iar la documentul complet au acces doar mai puţin de cinci persoane. Planul de pace nu va fi prezentat public înainte de scrutinul parlamentar programat în Israel pe 9 aprilie. Preşedintele Donald Trump a fost consultat şi ţinut la curent cu activităţile de elaborare a acestui plan de ambasadorul SUA în Israel, David Friedman, de consilierul politic Jared Kushner şi de emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt.

Citește și: Detalii INCENDIARE din motivarea judecătorilor: Darius Vâlcov a MINȚIT și detectorul de minciuni

Ministrul israelian al Justiţiei, Ayelet Shaked, a afirmat, la sfârşitul anului 2018, că planul de pace elaborat de Administraţia Donald Trump este "pierdere de vreme". "Distanţa între poziţiile israelienilor şi palestinienilor este prea mare. Nu văd niciun mod prin care să apropiem aceste poziţii acum", a declarat Ayelet Shaked, conform publicaţiei The Jerusalem Post. "Eu, personal, cred că (planul de pace -n.red.) este o pierdere de vreme. Deşi vreau pacea mai mult decât oricine altcineva, cred că sunt doar mai realistă, ştiu că în viitorul apropiat nu este posibil. Dar să vedem ce vor oferi Statele Unite", a spus Ayelet Shaked. Întrebată dacă i-ar spune preşedintelui Donald Trump să nu îşi "piardă vremea" cu acest plan de pace, Ayelet Shaked a răspuns: "Absolut".

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat în decembrie 2017 decizia controversată de a considera oraşul Ierusalim drept capitala Israelului şi, implicit, de a muta acolo ambasada SUA. Decizia lui Donald Trump a fost criticată dur de Autoritatea Palestiniană, de Liga Arabă, de numeroase ţări musulmane, de Adunarea Generală ONU, Uniunea Europeană şi Rusia. Ulterior, pe fondul criticilor, preşedintele SUA a încercat să îşi nuanţeze poziţia privind statutul Ierusalimului, refuzând să excludă posibilitatea împărţirii oraşului şi explicând că israelienii şi palestinienii trebuie să stabilească frontierele în oraş. Liderul de la Casa Albă a transmis Israelului că pacea necesită "compromisuri dure".

După decizia privind Ierusalimul, Autoritatea Palestiniană a anunţat că nu va mai considera Statele Unite mediator în procesul de pace israelo-palestinian, aflat în impas. Administraţia Donald Trump a semnalat în februarie 2018 intenţia reluării contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a părut să respingă ideea, cerând constituirea unui cadru multilateral de negocieri.

Imediat după începerea mandatului, preşedintele Donald Trump exprima intenţia relansării rapide a procesului de pace israelo-palestinian, în timp ce Mahmud Abbas, liderul Autorităţii Palestiniene, a cerut, la Casa Albă, încetarea "ocupaţiei", pledând pentru coexistenţa a două state, palestinian şi israelian. Donald Trump a cerut relansarea negocierilor de pace între Israel şi palestinieni şi semnarea unui acord, fără însă a oferi detalii despre modul în care se poate ajunge la soluţionarea conflictului. "Sincer, nu cred că este ceva atât de dificil aşa cum au crezut oamenii ani întregi. Avem nevoie de voinţa ambelor părţi. Credem că Israelul vrea acest lucru, credem că Mahmud Abbas vrea, dacă vreţi amândoi vom ajunge la un acord. Vom face acest lucru, sunt şanse foarte mari", afirma Donald Trump, citat de site-ul cotidianului israelian Haaretz. "Am discutat cu Benjamin Netanyahu şi cu mulţi lideri israelieni, vom iniţia un proces care sperăm să conducă la pace; am auzit mereu că cel mai dificil acord ar fi cel între israelieni şi palestinieni; să demonstrăm contrariul", a adăugat Donald Trump.

La rândul său, Mahmud Abbas evidenţia angajamentul pentru ajungerea la un acord de pace bazat pe înfiinţarea unui stat palestinian care să coexiste cu Israelul conform frontierelor din anul 1967. "Noi suntem deschişi noilor oportunităţi pentru pace. A venit vremea ca Israelul să înceteze ocupaţia", a afirmat Mahmud Abbas.

În cursul întrevederii pe care a avut-o la Casa Albă cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, Trump a evidenţiat relaţia specială a Statelor Unite cu Israelul, promiţând acţiuni pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian şi îndemnându-l pe premierul israelian să limiteze activităţile de colonizare în Cisiordania. "Statele Unite şi Israelul au o relaţie de nedespărţit. Statele Unite vor încuraja pacea şi un acord de pace major. Însă părţile implicate trebuie să negocieze direct un astfel de acord", a adăugat Donald Trump, notând că Israelul se confruntă cu grave provocări de securitate.

În acelaşi timp, Donald Trump l-a îndemnat pe Benjamin Netanyahu să limiteze activităţile de colonizare în Cisiordania. "Aş vrea să văd limitarea puţin a colonizării", a subliniat liderul de la Casa Albă. Întrebat dacă preferă soluţia coexistenţei a două state, israelian şi palestinian, sau dacă are în vedere alte opţiuni, Trump a răspuns atunci: "Sunt mulţumit cu cea care le place lor cel mai mult".