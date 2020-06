Proiectul Dialog - Festivaluri de teatru şi fotografie, ateliere artistice şi un tur al fântânilor din Oltenia, între noiembrie 2020 şi iulie 2021

Festivaluri de teatru şi fotografie, ateliere artistice şi un tur performativ al fântânilor din Oltenia sunt evenimentele care vor avea loc între noiembrie 2020 şi iulie 2021 în cadrul proiectului Dialog (Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth) iniţiat de Fundaţia Amfiteatru, potrivit news.ro.

Patru evenimente culturale ce pun accentul pe diversitate vor avea loc din noiembrie 2020 până în iulie 2021, în Bucureşti şi în ţară.

Festivalul de teatru Caleido (27 noiembrie - 1 decembrie 2020), Festivalul de fotografie Walk & Shoot Fest (21 - 23 mai 2021), Atelierul artistic bilateral şi instalaţia artistică „Greenhouse” realizate de Lise Wulff (martie - iunie 2021) şi Turul performativ al fântânilor Olteniei (vara anului 2021) sunt evenimente care îşi propun diversificarea ofertei culturale şi susţinerea identităţii culturale a comunităţilor.

Dialog este un proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Ion Borşan, directorul executiv al Fundaţiei Amfiteatru, organizator al Festivalului Caleido, a declarat la prezentarea proiectului: „Caleido a mers în fiecare an în câte o direcţie nouă, întrucât am vrut să experimentăm cu abordări şi limbaje artistice cât mai diverse. Anul acesta ne interesează mai mult zona de performance pentru că, în esenţă, Caleido e despre diversitate şi multiculturalism, şi am vrea să fie tot mai mult şi despre interdisciplinaritate”.

Andreea Leu, directorul Grup Arte, a explicat: „Festivalul Walk & Shoot aduce la un loc cele mai cool experienţe ale atelierelor cu acelaşi nume. Ne găsiţi la intersecţia dintre pasiunea pentru fotografie şi pasiunea de a descoperi locuri şi puncte de vedere noi”.

Despre Atelierul artistic bilateral şi instalaţia artistică „Greenhouse”, artista norvegiană Lise Wulff a transmis într-un mesaj video: „Proiectul va creşte conştientizarea asupra naturii şi a problemelor de mediu. În acelaşi timp, va include tineri aflaţi într-o situaţie de viaţă dificilă pe care-i va încuraja să îşi folosească creativitatea şi cărora le va oferi ocazia să facă parte dintr-o instalaţie de artă caldă şi primitoare în propriul oraş”.

Cristina Irian, membru fondator Omnia Photo, partenerul care propune Turul performativ al fântânilor Olteniei, a spus: „Prin această iniţiativă ne dorim să explorăm vizual fântânile vechi de pe teritoriul comunei Bobiceşti, Olt şi să culegem istoriile lor, pentru a le povesti apoi oamenilor, împreună cu localnicii. Ne vom întoarce pe un traseu cultural la fântâni şi la lumea din jurul lor, dar vom lua şi fântâni în vizită prin alte locuri şi, mai ales, nu vom uita să dăm şi câte o cană cu apă trecătorului”.

Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între anii 1994 şi 2014 şi cu 1,55 miliarde de euro pentru perioada de finanţare 2014 - 2021.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Bugetul programului este de 29 milioane de euro.