Proiectul fotografic Sieranevada al lui Cristi Puiu, prezentat în septembrie la Teatrelli

Proiectul fotografic „Sieranevada” al lui Cristi Puiu va fi prezentat pe 14 septembrie, la Teatrelli (Creart), unde vor avea loc o proiecţie de fotografii şi o întâlnire cu cineastul, care va răspunde întrebărilor publicului, potrivit news.ro

Evenimentul face parte din a doua ediţie a festivalului PhoS Bucharest - Street Photography Days, ce va avea loc între 13 şi 15 septembrie la Bucureşti şi care va cuprinde şapte tururi foto tematice conduse de şapte lectori români şi străini.

Pe lângă prezentarea făcută de Cristi Puiu, îşi vor mai prezenta proiecte fotografice Cristina Irian şi Gabriel T. Bălănescu.

Puiu va discuta cu fotograful Cristian Crisbăşan despre „Sieranevada” şi fotografie. În plus, va fi prezentat albumul „Sieranevada”, iar sesiunii de întrebări şi răspunsuri îi vor fi alocate 30 de minute.

Participarea este gratuită, în baza unor înscrieri prealabile, pe phossiteinfo@gmail.com.

„În luna ianuarie 2016, «Sieranevada» se afla în postproducţie. Tot atunci am pornit în căutarea unei imagini pentru afiş. Am traversat Bucureştiul de la est la vest, sperând să găsesc în inima cvartalelor de blocuri construite în anii ’80 imaginea susceptibilă de a spune ceva despre mine şi ceva despre filmul la care încă lucram. Astfel, pornind de la cimitirul Mărcuţa, trecând pe acasă, şi traversând centrul către Lacul Morii, am adunat peste 9.000 de fotografii. Dintre acestea, una a devenit afişul filmului”, a povestit Cristi Puiu.

O selecţie a celor mai bune fotografii realizate în timpul acestei documentări a devenit un proiect fotografic de sine stătător, prezentat la galeria Baril din Cluj-Napoca, în 2017. Lucrările au fost expuse apoi, în acelaşi an, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania şi la Art Encounters - Bienala de Artă de la Arad şi Timişoara.

La propunerea galeriei BARIL, regizorul Cristi Puiu a participat la Paris Photo, în perioada 8-11 noiembrie 2018. Seria de fotografii „Sieranevada” a fost expusă în secţiunea Prismes din Paris Photo, regizorul fiind singurul creator român invitat în anul respectiv.

Lungmetrajul a fost inclus în competiţia Festivalului de Film de la Cannes 2016 şi a fost propunerea României pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar.