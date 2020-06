Proiectul referitor la impozitarea pensiilor speciale nu se aplică pensiilor contributive (Claudiu Năsui)

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal adoptat miercuri de Camera Deputaţilor nu se aplică pensiilor contributive, a precizat deputatul USR Claudiu Năsui potrivit Agerpres.

"Parlamentul a reuşit, în sfârşit, să impoziteze pensiile speciale. Valul a fost pornit în 2017, când USR, împreună cu mine, am lansat un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale. Eram singurii atunci care vorbeam despre tema aceasta, eram ridiculizaţi şi marginalizaţi. Proiectul nostru a făcut suficiente valuri în presă şi în societatea civilă, astfel încât să facă tema pensiilor speciale de neocolit. (...) Noi am propus impozitarea pensiilor speciale exact pe modul în care a trecut astăzi. (...) Singurele diferenţe sunt pragurile şi cota de impozitare. (...) Dacă cineva are o pensie totală - pensie pe componentă specială şi contributivă mai mare de 7.000 de lei, se impozitează bucata de pensie specială de 7.000 de lei. (...) Dacă are pe componenta contributivă sub 7.000 de lei, atunci de la 7.000 de lei în sus se impozitează cu 85%", a declarat Năsui la Parlament.El a susţinut că proiectul iniţial propus de PSD s-ar fi aplicat inclusiv componentei contributive şi inclusiv componentei Pilonului II de pensii, ceea ce s-a eliminat în comisia de specialitate miercuri dimineaţă."Nu se aplică pensiilor contributive (proiectul pensiilor speciale - n.r.) ", a precizat deputatul USR.Plenul Camerei Deputaţilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă.Au fost înregistrate 307 de voturi "pentru" şi unul 'împotrivă'.Conform unui amendament de la PSD, PNL şi USR, "pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei".