Promisiunea lui Gino Iorgulescu, după ce a fost reales la conducerea LPF: Îmi propun să măresc...

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, reales, marţi, la alegerile din cadrul Adunării Generale, a declarat, într-o conferinţă de presă, că în al treilea său mandat la conducerea LPF îşi propune să mărească suma obţinută din vânzarea drepturilor TV ale Ligii I.

Conform actualului contract, care se va încheia în 2024, LPF încasează anual 28 de milioane de euro plus TVA, bani care sunt împărţiţi celor 16 cluburi din Liga I.

"Pentru noul mandat mi-am propus multe lucruri. În primul rând încheierea unui nou contract pentru drepturile TV pentru perioada 2024-2029. Încercăm să creştem valoarea acestui contract, bineînţeles, dacă nu se întâmplă alte lucruri în lume... cum e acum războiul din Ucraina sau alte cauze care să împiedice acest lucru. Ne-am propus să atragem tineretul către Liga I, să creştem numărul de spectatori la meciuri. Dacă nu am realizat în primele mandate anumite lucruri, nu a depins numai de noi, cei din conducere, pentru că trebuie să fie de acord şi cluburile cu ce le propunem. În ceea ce priveşte spectatorii, totul depinde de notorietatea echipelor. Pentru că acolo unde sunt cluburi de tradiţie spectatorii vin regulat, însă cu cele mai noi trebuie să facem ceva să îi aducem pe fani la stadion", a spus el.

Iorgulescu îşi reproşează că până acum nu a reuşit să mărească suma din actualul contract de drepturi TV, având în vedere că în Liga I se dispută 49 de meciuri în plus în noul format cu 16 echipe.

"Eu pot să îmi reproşez din mandatul trecut că nu am ajuns până la această oră la o înţelegere cu deţinătorul de drepturi pentru mărirea sumei din contractul aflat în vigoare. Pentru că în noul format al Ligii I sunt 49 de meciuri în plus şi contractul a rămas acelaşi. Deci televiziunile fac bani din 49 de meciuri în plus, aşa că noi încercăm să adăugăm ceva şi la contractul care e în vigoare. Ele iau bani din publicitate şi rating, iar o parte dintre ei ar trebui să se îndrepte şi către noi. În plus, şi sponsorul mare al Ligii I ar trebui să mai pună ceva bani. Vom încerca să aflăm dacă sunt şi alte societăţi pe piaţă interesate de preluarea drepturilor TV", a explicat el.

Gino Iorgulescu este de părere că el şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, au făcut lucruri bune în ultimul timp ţinând cont de faptul că amândoi au fost realeşi din postura de candidaţi unici şi cu unanimitate de voturi.

"Propunerile pentru candidatura mea au fost în număr de 15, adică din partea a 15 cluburi. Iar alegerea mea a fost în unanimitate, 16 cluburi. Şi la Federaţie, şi la Ligă, lucrurile administrative care au depins de noi au fost în regulă. Mai puţin performanţele, dar, după cum vedeţi, şi societatea românească este într-o cădere liberă. Iar la fotbal depinde mult şi ce fac cluburile în privinţa jucătorilor pe care îi aduc... banii sunt mai puţini şi nu se pot aduce jucători de mare valoare. Aşa că eu consider că noi ne-am făcut datoria. Relaţia cu FRF este una bună acum. Progresul vine din contradictoriu. Însă în final am ajuns la o concluzie comună, cu VAR-ul se ştie deja... Deci fiecare trebuie să mai lase de la el. În situaţia cu VAR am lăsat noi de la noi şi acum sperăm să avem arbitraj video de la Supercupă. Deci suntem într-o relaţie foarte bună cu Federaţia, sperăm să o ţinem tot aşa", a afirmat preşedintele LPF.

Secretarul general Justin Ştefan a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că Gino Iorgulescu mai are dreptul să candideze pentru încă un mandat, în afară de cel câştigat marţi. El a explicat că Statutul LPF prevede ca o persoană să aibă dreptul la maximum două mandate, însă această prevedere a intrat în vigoare după alegerile din 2017. În consecinţă, Gino Iorgulescu ar mai avea dreptul să candideze şi pentru mandatul 2027-2032.

"Referitor la acea prevedere din Statutul LPF, ea a intrat în vigoare ulterior mandatului domnului Iorgulescu. Aşa încât mandatele se numără de la momentul intrării în vigoare. Deci au fost îndeplinite condiţiile statutare legate de acea prevedere. Potrivit Statutului, având în vedere momentul intrării în vigoare a acestuia, acum este vorba despre primul său mandat (n.r. - 2022-2027)".

Fostul fotbalist Gino Iorgulescu a fost reales, marţi, în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, el fiind singurul candidat la alegerile desfăşurate în cadrul Adunării Generale a LPF.

Iorgulescu, aflat la conducerea forului din 2013, a fost votat în unanimitate de reprezentanţii celor 16 cluburi din Liga I care formează Liga Profesionistă de Fotbal.

Situaţia de la alegerile LPF a fost similară cu cea de la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, desfăşurate la 12 aprilie, acolo unde Răzvan Burleanu a câştigat al treilea mandat consecutiv cu unanimitate de voturi din postura de unic candidat.

Gino Iorgulescu a fost ales pentru prima oară preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la 14 noiembrie 2013, cu 11 voturi, faţă de cele 7 primite de contracandidatul său de atunci, Dumitru Dragomir.

Fostul fotbalist a fost reales la 23 octombrie 2017 cu 13 voturi faţă de 1 primit de contracandidatul său, preşedintele ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi. Începând cu 2017, mandatul preşedintelui s-a mărit de la patru la cinci ani prin modificarea Statutului LPF.