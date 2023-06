Promisiunea ministrului Muncii, la începutul noului mandat: Problema pensiilor speciale va fi rezolvată până la 30 iunie

Ministrul Muncii Marius Budăi, fostul și noul membru al Guvernului, a vorbit joi seara, la România TV, despre cum se va rezolva problema pensiilor speciale.

Marius Budăi este la al treilea mandat de ministru, dar a recunoscut că a avut cele mai mari emoţii joi, explicând că acest lucru se datorează presiunii imense pe care o simte de a duce la îndeplinire promisiunile făcute mai ales pensionarilor.

„Am avut onoarea sa fiu azi la a treia depunere de juramant. E mult de munca sa fii demnitar in statul roman, dar eu o vad ca pe o onoare sa ai ocazia sa iti pui la lucru experienta de 25 de ani in domeniul social.

Simt greutatea acestei functii pentru ca sunt un copil simplu, crescut de mama si de bunici si stiu cu ce sperante si asteptari se uita la noi romanii.

S-a schimbat si pozitionarea presedintelui fata de PSD, pentru ca am demonstrat ca avem taria sa trecem peste anumite momente in folosul tarii. In pandemie, tot noi, PSD, am inteles ce se intampla si am investit guvernul Orban. Dar dupa aia nu putem sa laudam pe cineva, cand un bunic statea la un colt al blocului si pandea sa intre in bloc, ca sa nu ia amenda. Nu pot sa nu critic asa ceva., a spus Marius Budăi.

Vechiul şi noul ministru al Muncii a asigurat încă o dată că procentul maxim de 9,4% din PIB ce poate fi alocat bugetului de pensii a fost eliminat din PNRR-ul României, în urma negocierilor cu Comisia Europeană.

„Am spus mereu si este un motto al meu, chiar si cand merg la Bruxelles, ca in Romania inca sunt mici pensiile. De aceea am numit acel procent pentru pensii criminal. Scriptic acel procent e inca, dar am reusit sa il scoatem si va fi scos, pentru ca nu exista in niciun stat european.

E foarte greu, pentru ca atunci cand ajungi la o varsta inaintata ai un tip de nevoi si trebuie sa avem grija de aceste nevoi ale oamenilor.

Noi cunoastem aceste realitati si de aceea am numit acel pachet social o linie rosie, nu acceptam sa intram la guvernare fara acele masuri. Dar am avut si masuri economice si prin echilibrul intre ele si cele sociale am reusit intr-o perioada grea sa cream peste 220.000 de locuri noi de munca fata de 1 ianuarie 2022.”, a adăugat Budăi.

Întrebat de Victor Ciutacu la ce moment se va produce creşterea pensiilor promisă în programul de guvernare, Budăi nu a avansat o dată clară, dar a explicat mecanismele prin care se va ajunge la majorare.

„Sunt doua linii de lucru. O data recalcularea, dupa care sa cream un mecanism predictibil de majorare a pensiilor. Eu, din respect pentru parintii si bunicii nostri, nu pot sa fac acum un anunt. Asta ne dorim si avem in programul de guvernare, este prioritate clara, iar atunci cand vom avea toate datele pe masa, vom informa clar si transparent.

Ne dorim ca pana la 1 septembrie sa avem legea salarizarii si noua lege a pensiilor in Parlament. Eu vreau sa discut cu sindicatele, nu sa fac in secret, cum s-a facut PNRR.

Vom avea proiect de lege, exclus OUG.”, a explicat Marius Budăi

Cel mai important anunţ făcut de Marius Budăi, poate chiar istoric, este legat de rezolvarea problemei pensiilor speciale, despre care a spus că se va întâmpla până la sfârşitul sesiunii parlamentare în curs, adică 30 iunie.

„Inca o serie de amendamente au fost depuse, pe langa cele initiale. S-a discutat atunci cu CE si s-a stabilit ca directia e buna, dar mai avem de lucru. Maine sau luni primesc raspunsul de la Comisie si de la Banca Mondiala, iar saptamana viitoare sau cealalta legea va fi aprobata in Camera Deputatilor. Pana la 30 iunie suntem la Parlament.

Sunt cateva modalitati care sa convearga catre sistemul contributiv. Interzicerea asimilarilor. Inseamna ca un cetatean, daca este avocat 22 de ani si intra 3 ani in magistratura nu mai poate lua pensie speciala. De aici e o aliniere. Urmatoarea este o crestere treptata a varstei de pensionare. Apoi o crestere treptata de raportare la calculare. Asa se va ajunge sa se raporteze la veniturile de pe intreaga perioada.

Trebuie sa nu fim populisti, ca USR, care au avut ministrul Justitiei si nu au facut nimic.

Se va prevede ca nicio pensie sa nu depaseasca salariul avut in plata in activitate. Bineinteles ca se pune si problema supraimpozitarii, iar maine voi avea o intalnire cu Uniunea Europeana pe aceasta tema. Pana la 1 iulie trebuie inchisa aceasta problema.”, a anunţat Budăi.

Ministrul s-a poziţionat categoric împotriva creşterii vârstei de pensionare

„Exclus sa crestem varsta de pensionare. Nu crestem varsta de pensionare. Am si spus din opozitie, nu accept cresterea peste 65 de ani. Femeile sunt la 60 acum si beneficiaza de o hotarare a CCR care spune ca pot munci pana la 65, iar in PNRR se spune ca pana in 2035 trebuie egalizate varstele de pensionare. Acum femeile sunt la 62 de ani si cateva luni. Asa sunt prevederile din PNRR, nu am scris eu PNRR-ul.

Aceste aspecte panicheaza foarte mult si nu sunt de acord. Nu creste varsta de pensionare peste 65 de ani. Va creste varsta etapizat pentru doamnele noastre pana in 2030, iar pana in 2035 trebuie egalizat la 65 si pentru femei si barbati. Deci nu brusc si nu vom accepta cresterea varstei de pensionare.”, a mai spus ministrul Muncii.

În încheiere, Marius Budăi a asigurat că programele sociale aflate în desfăşurare vor funcţiona tot anul 2023, urmând să fie evaluată necesitatea de a le continua şi în 2024.

„Vor veni in iunie voucherele pentru alimente, cele pentru energie din octombrie, pana la sfarsitul anului. Suntem extrem de atenti la ce se intampla. Am avut primele masuri din 1 ianuarie 2022, apoi si in 2023 si daca situatia o impune, vom avea aceste masuri si 2024. Asta demonstreaza ca aceasta coalitie chiar isi ia in serios rolul. Important este sa gandim masuri pentru oameni.”

„Nu sunt 4,8 milioane de seniori, pentru ca acolo avem si pensii de urmas, de invaliditate si abia dupa aia pe limita de varsta sau anticipat, care sunt undeva la 2,6 milioane.”, a concluzionat Budăi.