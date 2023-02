Propunerea care poate băga în faliment ce a mai rămas din fotbalul românesc: Reclamele la jocuri de noroc să fie interzise!

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a solicitat, luni, în Biroul permanent, procedură de urgenţă pentru propunerea legislativă privind interzicerea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc, afirmând că dependenţa de jocuri de noroc şi pariuri este "îngrijorătoare".

"Am cerut procedură de urgenţă pentru o propunere legislativă aflată în procedură pentru că este o plagă a societăţii româneşti această dependenţă a tinerilor din România, a cetăţenilor români de jocuri de noroc. Proiectul prevede ca aceste firme, companii care îşi fac publicitate cu jocurile de noroc să aibă interdicţie legală de a mai face reclamă comercială online, la TV, pe acest domeniu de activitate. (...) Republica Moldova a reuşit să adopte legislaţia prin care a interzis orice publicitate a jocurilor de noroc, loteriilor, şi pariurilor sportive. Deschideţi astăzi orice pagină de ziar online, deschideţi astăzi orice canal tv după o anumită oră după amiaza şi o să vedeţi cum reclama de pe online şi de pe TV este preponderent legată de acest subiect al jocurilor de noroc, al pariurilor sportive", a afirmat Gorghiu, luni, la Senat, potrivit Agerpres.Ea a depus un amendament care prevede că "se va interzice difuzarea, afişarea oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri, având în vedere detalierea plajei de acţiune a interzicerii promovării şi stimulării populaţiei la jocuri de noroc şi la pariuri sportive şi afişarea ratei de câştig pe aparate" ."Toţi cei care joacă jocuri de noroc, cei care participă la pariuri sportive au sentimentul câştigului implicit, în realitate lucrurile stau complet altfel. Această iluzie că se obţin câştiguri substanţiale şi rapide, din păcate, afectează cel mai mult tinerii din România. Tinerii sunt cei care trebuie protejaţi şi această iniţiativă legislativă cred eu că va fi susţinută de toţi colegi", a adăugat Gorghiu.Preşedintele interimar al Senatului a scris pe 8 februarie pe Facebook că sălile de jocuri de noroc "nu au ce să caute în apropierea şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii sau a parcurilor"."Mai bine prevenim decât să tratăm! Iar când subiectele sunt copiii şi tinerii sau privesc siguranţa, sănătatea şi educaţia lor, nu e loc de compromis. În acest sens, am semnat o propunere legislativă bună şi care, sper, să fie adoptată în Parlament cu celeritate. Mă refer la modificările OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (L859/2022). Statisticile pentru România privind dependenţa de jocuri de noroc şi pariuri sunt îngrijorătoare, iar fenomenul capătă amploare de la an la an. Pasivitatea nu este soluţia. Avem nevoie de legi clare care să protejeze acest segment al populaţiei extrem de vulnerabil. Nouă, celor din PNL, ne pasă şi vom pune umărul la orice iniţiativă care va ocroti copiii şi tinerii români", a scris Gorghiu, pe Facebook.