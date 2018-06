Propunerea lui Gabriel Oprea: `Se poate face un film științifico-fantastic` după Episodul `Sufrageria lui Oprea`

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat că "sufrageria lui Oprea" a devenit un brand după care se poate face un film științifico-fantastic, referindu-se la întâlnirea din noaptea rezultatelor alegerilor din 2009, unde ar fi participat George Maior, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea.

"A fost o seară. O zi în care majoritatea românilor au votat. Se alegea președintele. Plecasem din PSD când am fost ministru de Interne și am fost cu Onțanu și Iordănescu. L-am invitat pe Dâncu, pe Andronic, pe Maior. Mi-a spus că nu cred că vin, că sunt la serviciu. Era șeful SRI. În jur de ora 19.00 luam masa. Pe la 19.30 Maior m-a sunat. A zis, Gabi pot să vin? Am zis, da. El a zis mai vin cu doi invitați. A stat o oră, a mâncat și a plecat. A fost o cină private. O sufragerie normală. Au încăput 10-12 persoane. A fost o cină private care a fost foarte mult exploatată politic. Cred că sufrageria lui Oprea ar fi un brand bun de scenariu de film, dar un film știițifico-fantastic. În jur de ora 21.00 erau toți invitații. Recunosc, l-am votat pe Traian Băsescu atunci. Am comentat atunci cu colegii mei. Repet a fost o cină private. A fost exploatată politic", a afirmat fostul vicepremier, Gabriel Oprea, la o emisiune difuzată, vineri seară, de Realitatea Tv și preluate de mediafax.

Acesta nu a vrut să comenteze sau dă dea nume în legătură cu cei doi invitați aduși în acea seară de fostul director al SRI, George Maior.

"Nu i-am invitat eu. Nu cred că e corect să spun eu numele. Un om care are caracter așa face. Am spus comisiei, i-am informat, i-am respectat", a completat Oprea.

O comisie de anchetă parlamentară a fost înfiinţată, în aprilie anul trecut, pentru clarificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009, dar şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, ca urmare a dezvăluirilor făcute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor şi persoane aflate în anturajul lui Traian Băsescu.

Andronic a publicat un articol în care susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României.

Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.

La finalul lunii ianuarie a acestui an, preşedintele Comisiei pentru alegerile din 2009, deputatul PSD Oana Florea, a prezentat concluziile Raportului final al acestui for, după 8 luni de activitate, precizând că, în lipsa buletinelor de vot, se poate doar deduce că au existat acţiuni de influenţare a scrutinului.