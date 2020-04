Protest în versuri la Maramureș: veniți din Italia, peste 150 de locuitori din Borșa cer să fie testați

Peste 150 de locuitori din orașul Borșa, județul Maramureș, veniți din Italia și aflați în carantină, cer să fie testați, ei înregistrând un mesaj video, cu versuri, pentru sensibilizarea autorităților, scrie Mediafax. Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat, sâmbătă, că oamenii stau 14 zile în carantină fără să știe de ce. ”Borșenii aflați în carantină în oraș vor să fie testați. Dar conducătorii noștri de la București refuză să-i testeze pe cei aflați în carantină. Vor să-i scoată după 14 zile fără să știm pentru ce i-am ținut în carantină. Cei în carantină, veniți din Italia, peste 150 de persoane, au transmis un mesaj video în versuri pentru sensibilizarea autorităților”, a explicat primarul.

În mesajul video, mai mulți borșeni s-au înregistrat cu pancarte cu versuri. Mesajul transmis:

”Nu m-am întors aici de bine, ci fiindcă n-am avut de-ales

Am stat cuminte-n carantină, nu vreau, fără un test, să ies!

Nu știu ce am adus de-acolo, de am covid-ul sau nu-l am

Vă rog din suflet, nu mă puneți, familia eu să mi-o condamn.

Cer doar un test să mi se facă, cât poate fi? Eu îl plătesc

Să merg cu inima împăcată, pe-ai mei să nu-i îmbolnăvesc.

Am stat închis ca și un câine, și regulile-am respectat,

N-aș vrea să știu, mâine, poimâine, că pe ai mei i-am infectat.

Părinții mă așteaptă-n poartă, copiii-n brațe să îi strâng,

Cadou le-aș duce ciocolată, nu moartea-n chip nemaivăzut”

Vezi si: Un politician USR A MURIT din cauza coronavirusului .