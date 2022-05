Protest la Uzina Mecanică Plopeni - oamenii cer majorări salariale şi menţinerea unor bonusuri

Zeci de salariaţi ai Uzinei Mecanice Plopeni din judeţul Prahova au refuzat, miercuri, să intre la lucru, reclamând salariile foarte mici, cerând majorări salariale şi menţinerea unor bonusuri. Oamenii s-au adunat în faţa sediului uzinei pentru a-şi exprima nemulţumirile. Protestul spontan are loc în contextul unei vizite a miniştrilor Economiei şi Apărării în judeţul Prahova, pentru semnarea unui memorandum cu o mare companie din industria de apărare, scrie News.ro.

Peste 50 de angajaţi ai mai multor secţii din cadrul Uzinei Mecanice Plopeni au întrerupt, miercuri lucrul. Oamenii s-au prezentat la locul de muncă, dar nu au intrat la muncă ci s-au adunat în faţa sediului administrativ al uzinei. Salariaţii sunt nemulţumiţi de salariile mici, de lipsa sporurilor şi a altor beneficii. Unii dintre salariaţi susţin că în condiţiile în care majoritatea angajaţilor nu primesc de peste un an bonuri, câteva zeci dintre salariaţi au primit, în ultima perioadă, majorări salariale consistente.

Oamenii reclamă de asemenea că sindicatul din care unii dintre ei fac parte nu face nimic pentru a le apăra drepturile.

La faţa locului au fost trimişi şi jandarmi. Protestul angajaţilor Uzinei Mecanice Plopeni are loc la mai puţin de o săptămână după ce ministrul Economiei Florin Spătaru, a vizitat Uzina Mecanică de la Plopeni, anunţând, în cadrul acelei vizite, o colaborare între Institutul de cercetare al MApN şi două unităţi din industrie de apărare - UM Mija şi UM Plopeni – în vederea testării loviturii perforante termobarice pentru AG-9, în vederea omologării prototipului industrial. Prezent miercuri dimineaţă la Ploieşti, Florin Spătaru a fost întrebat despre protestul de la uzina din Plopeni, răspunzând că nu are detalii despre protestul salariaţilor de la Plopeni.

„Nu am fost informat, o să verific această informaţie. Vedeţi, aici e o problemă sistemică pe care o avem pe industria de apărare. Am venit în fiecare companie şi am spus acest lucru: că vom face, în limitele reglementărilor legale, vom analiza pachetele salariale astfel încât să putem să asigurăm salarii decente, numai că trebuie să ţinem cont de faptul că este un demers care trebuie făcut pe termen lung. Eu, ministrul Economiei, nu pot să vin să corectez ceea ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani, o să analizez care sunt cerinţele pe care le au şi, în funcţie de asta, să putem să luăm decizia cea mai bună, în limitele legale”, a afirmat Florin Spătaru.