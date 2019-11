Zeci de mii de persoane au protestat la Roma: 'Suntem strigătul feroce al tuturor femeilor care nu mai au voce'

Mai multe zeci de mii de persoane au defilat sâmbătă la Roma pentru a denunţa violenţele sexiste şi sexuale şi a spune "Stop!" crimelor împotriva femeilor, manifestaţia fiind organizată la apelul asociaţiei feministe "Non Una Di Meno", informează AFP.

Coloana de manifestanţi, compusă în majoritate din femei, a parcurs în cursul după-amiezii străzile centrului istoric al capitalei italiene sub o pancartă pe care era scris "Împotriva violenţei voastre, revolta noastră".

Manifestaţia a fost organizată pentru al patrulea an consecutiv cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, care va fi marcată luni.

"Suntem strigătul feroce şi puternic al tuturor acestor femei care nu mai au voce", se putea citi pe una din pancartele agitate de manifestante.

Culoarea roz predomina în cadrul coloanei unde drapelele partidelor politice sau ale sindicatelor erau absente, la cererea organizatorilor.

De pe un camion care difuza muzică erau anunţate numele femeilor ucise în acest an în Italia. Potrivit "Non Una Di Meno", 94 de femei au fost ucise din ianuarie (142 în 2018).

În cursul ultimilor cinci ani, 538.000 de femei au fost victimele abuzurilor psihice sau sexuale din partea partenerilor lor, potrivit Institutului italian pentru statistică.

"Peste tot în lume, femeile se revoltă împotriva violenţei patriarhale, rasiste, instituţionale, ambientale şi economice", deplânge asociaţia.

Mişcarea aminteşte că la fiecare 72 de ore în Italia, o femeie este ucisă de o persoană dintre cunoştinţele sale, în general partenerul ei, că trei omoruri din patru au loc la domiciliu şi că 63% dintre violuri sunt comise de un partener sau de un fost partener.

"Violenţa nu are nici paşaport şi nici clasă socială, dar are adeseori cheile casei şi se regăseşte de asemenea în cadrul tribunalelor şi instituţiilor", asigură "Non Una Di Noi", care militează pentru crearea unor centre de primire şi de luptă "împotriva violenţelor feministe şi transfeministe".

La 16:30 (15:30 GMT), manifestanţii s-au aşezat pe sol şi au păstrat câteva minute de reculegere în memoria femeilor care nu mai pot vorbi pentru că au decedat în urma loviturilor unui bărbat.

Ministrul italian al economiei, Roberto Gualtieri, a anunţat sâmbătă că un decret ministerial care deblochează 12 milioane de euro în favoarea orfanilor femeilor ucise va intra în vigoare luni.

"Banii nu înlocuiesc lipsa de afecţiune, dar cu 12 milioane vom finanţa burse de studii, cheltuieli medicale, de formare şi inserţie profesională", a declarat el pe Twitter.

O manifestare similară a avut loc în Franţa, unde doar la Paris s-au reunit 49.000 de participanţi, potrivit AFP.