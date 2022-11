Protestatarii faţă de schimbările climatice au luat cu asalt o clădire din Lisabona în care ministrul portughez al Economiei

Sute de protestatari îngrijoraţi din cauza crizei climatice au ieşit, sâmbătă, pe străzile din Lisabonei, iar zeci de persoane au luat cu asalt o clădire în care ministrul portughez al Economiei, António Costa e Silva, ţinea un discurs şi i-au cerut demisia fostului magnat petrolier, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Unii manifestanţi au pătruns în clădire, în timp ce cei rămaşi afară scandau: ”Demisia, Costa e Silva!”



Poliţiştii i-au scos pe protestatari afară din clădire. Radiodifuzorul portughez RTP a scris că ministrul a părăsit clădirea printr-o uşă din spate.

Economy Minister Antonio Costa e Silva started his career at Angolan state oil giant Sonangol and was the CEO of oil company Partex until last year https://t.co/feYGmcysq0