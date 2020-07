Protestatarii #REZIST au băgat-o în ședință pe Gabriela Scutea, procurorul general, din cauza clasării dosarului 10 august

Procurorul general Gabriela Scutea s-a întânit vineri cu reprezentanţii grupurilor civice care cer redeschiderea dosarului privind violenţele de la mitingul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, informează News.ro.

”În cadrul întâlnirii din data de 24 iulie 2020 cu delegaţia unor grupuri civice, reprezentantul Declic a înmânat procurorului general, Gabriela Scutea, o petiţie prin care se solicită infirmarea din oficiu a ordonanţei adoptate în Dosarul ”10 august 2018”, aceasta fiind semnată deja de un număr de peste 40.000 de persoane. Un material scris a fost depus şi de reprezentantul ”Funky Citizens”. Întâlnirea a avut ca obiect ordonanţa de clasare adoptată de DIICOT în cauza cunoscută sub denumirea ”Dosarul 10 august 2018”, iar din partea grupurilor civice au participat Raluca Paraschiv şi Marian Rădună – Geeks For Democracy/REZISTENŢA, Diana Voicu – Iniţiativa România, Angelica Şerban – Corupţia Ucide, Cătălina Hoparteanu – Declic, Cristian Mihai Dide – Evoluţie în Instituţie, Lucian Checheriţă – VeDem Just şi Cosmin Pojoranu – Funky Citizens, aceştia arătând că deţin un mandat de reprezentare şi de la alte 21 de grupuri civice”, anunţă Parchetul ICCJ.

Conform Ministerului Public, ”participanţii au expus comentarii cu privire la temeinicia ordonanţei, indicându-se aspecte care, din lectura acesteia, ar rezulta că nu sunt clarificate şi care reprezintă un interes major pentru societatea civilă”

Totodată, procurorul general a indicat procedurile legale pentru contestarea ordonanţei, susţinerea pentru continuarea cercetărilor în dosarul disjuns în favoarea Secţiei parchetelor militare din cadrul PÎCCJ într-o manieră accelerată (independent de verificările care vor fi făcute asupra ordonanţei adoptate de DIICOT), precum şi faptul că toate persoanele interesate pot utiliza căile procedurale pe care le au la dispoziţie.

”De asemenea, procurorul general a reliefat faptul că perspectivele care pot fi expuse de către persoanele interesate vor fi analizate de către procurorii competenţi, procedura plângerii presupunând examinarea probatoriului administrat şi a relevanţei lui prin raportare la criticile formulate. În final procurorul general a arătat că va analiza şi califica petiţia depusă şi va dispune măsurile de soluţionare prin raportare la normele incidente”, menţionază Parchetul General.

Dosarul violenţelor de la protestul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, a fost clasat în ceea ce priveşte săvârşirea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, dar şi în ceea ce priveşte acuzaţiile la adresa coordonatorilor intervenţiei forţelor de ordine, iar urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz şi neglijenţă în serviciu în cazul unor jandarmi care ”au exercitat violenţe nejustificate împotriva unor protestatari” a fost declinată către Parchetul Militar. Clasarea în ceea ce priveşte acuzaţiile de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă îi vizează pe coordonatorilor acţiunii jandarmilor, Laurenţiu Cazan, Mihai Dan Chirică, Gheorghe Sebastian Cucoş şi Ionuţ Cătălin Sindile.