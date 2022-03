Proteste de amploare în Rusia: peste 8000 de protestatari au fost deja reținuți

Câteva sute de persoane au fost reținute duminică în timpul unor manifestații împotriva războiului în Rusia, potrivit unui grup de monitorizare citat de BBC.

Peste 600 de manifestanți au fost arestați în 21 de orașe din Rusia, potrivit grupului de monitorizare OVD-Info, după ce opozantul Alexei Navalny, încarcerat, a făcut apel la ruși să protesteze față de războiul din Ucraina.

Grupul de monitorizare, citând surse media locale, a anunțat că peste 200 de persoane au fost reținute în orașul Novosibirsk.

Navalny a făcut apel la demonstrații în piețele principale ale orașelor rusești.

Reținerile în masă au devenit o regulă la protestele antiguvernamentale din Rusia. OVD-Info spune că cel puțin 8.000 de protestatari au fost reținuți sau arestați în Rusia de la începutul războiului din Ucraina, în urmă cu 11 zile.

Today protests called for all over the world. We’re driving to Toronto to rally outside the Russian Consulate at 2pm. Vancouver has 2 protests scheduled. Even if you just stand alone wherever you are. Brave Russians need to see we’re with them and it’s the least we can do. https://t.co/weXluu8KtS