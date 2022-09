Se intensifică protestele în Iran după ce 'poliția morală' a ucis o tânără! Manifestanții au preluat controlul parţial al unui oraş din vestul ţării / Video

Potrivit informaţiilor, demonstranţii antiguvernamentali au preluat controlul asupra unei părţi importante a unui oraş din vestul Iranului, pentru o perioadă de timp. Imaginile video par să înfăţişeze că protestatarii au preluat controlul unei zone mari din Oshnavieh, aflat în apropierea Irakului, anunță rador.ro.

În întreaga ţară au avut loc proteste generate de moartea unei femei de 22 de ani, Mahsa Amini, arestate pentru presupusa încălcare a codului vestimentar islamic. Potrivit informaţiilor, protestatarii din Oshnavieh au scos forţele de securitate în afara oraşului, după zile de ciocniri violente, deşi o publicaţie a Guvernului a informat că oraşul este încă sub controlul forţelor guvernamentale. Preşedintele Ebrajim Raisi a promis pedepsirea celor despre care a afirmat că se opun securităţii şi liniştii ţării.

Iranian anti-government protesters apparently have taken over a city. pic.twitter.com/LFXbJKp3Ya