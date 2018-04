Proteste MASIVE la Budapesta, împotriva lui Viktor Orban

Aproximativ 10.000 de persoane participă, sâmbătă, la un nou protest la Budapesta, ei manifestând împotriva controlului guvernului asupra presei, care l-ar fi ajutat pe premierul Viktor Orban să câştige alegerile din 8 aprilie, relatează Reuters.

Înainte de protest, organizatorii au postat pe Facebook un mesaj în care menţionează că presa de stat a devenit “maşina de propagandă” a lui Orban.

“Scopul nostru principal este să demontăm controlul pe care îl are Fidesz asupra presei. Însă şi partidele de opoziţie au o datorie, pentru că şi ele sunt responsabile pentru situaţia în care ne aflăm. Împreună cu acestea trebuie să luptăm pentru o nouă lege electorală, corectă, şi pentru a fi anchetate cazurile de corupţie”, au menţionat organizatorii protestului.

Protestatarii săau strâns în faţa parlamentului, fluturând drapelul naţional şi pe cel al Uniunii Europene.

La Budapesta au avut loc proteste şi în urmă cu o săptămână, când au ieşit în stradă mii de manifestanţi.

Viktor Orban a început al treilea mandat de prim-ministru după victoria în alegerile din 8 aprilie. Mesajul său ferm anti-imigranţi i-a adus partidului său, Fidesz, o majoritate puternică în parlament, câştigând două treimi din locuri.

A #protest is taking place in #Budapest once again, it almost feels like a smaller festival, when im marching next to the stereo. Opposition parties are present, from far right to the left. #hungary #hungaryelection #mivagyunkatobbseg pic.twitter.com/7UAOgcpBWy