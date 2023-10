Proteste pro-palestiniene în toată lumea. Sunt și țări care au interzis astfel de manifestații /VIDEO

Au loc proteste în Australia, Statele Unite ale Americii, Amsetrdam, Istambul, Maroc sau Malezia.

Astfel, mii de australieni s-au alăturat duminică mitingurilor pro-palestiniene, în pofida ameninţărilor poliţiei de a le limita, pe fondul tensiunilor apărute după incursiunea sângeroasă a Hamas în Israel în urmă cu o săptămână.

Statele din întreaga lume iau măsuri drastice împotriva acestor proteste, de teamă că acest conflict ar putea declanşa violenţe acasă, unde au comunităţi puternice musulmane şi evreieşti.

Protestatarii de la Sydney au fluturat duminică steaguri palestiniene şi au scandat "Eliberaţi Palestina", în timp ce sute de poliţişti au patrulat în jurul unuia dintre cele mai ample mitinguri din capitala celui mai populat stat australian, New South Wales. Un elicopter al poliţiei a survolat la joasă înălţime evenimentul din Hyde Park. Aproximativ 5.000 de persoane au participat, susţin organizatorii, Palestine Action Group, în timp ce un martor al Reuters a estimat numărul la aproximativ 2.000 de persoane, scrie Ziare.com.

Mitingul a fost "paşnic până în prezent", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, Amal Naser. Ayah, o palestiniană care locuieşte în Sydney, a declarat că a participat la miting pentru pace şi pentru a-şi susţine ţara.

Un alt protestatar, Mustafa, al cărui tată a părăsit Gaza în 1976, a venit împreună cu cei trei copii ai săi. "Nu suntem împotriva poporului evreu", a spus el. "Ei sunt în Palestina de mult timp, alături de musulmani şi creştini, suntem cu toţii palestinieni", a declarat el.

Mii de persoane au participat, de asemenea, la mitinguri pro-Palestina în Adelaide, capitala Australiei de Sud, şi în capitala statului Victoria, Melbourne.

Un oficial al unui grup evreiesc, Consiliul Executiv al Evreilor Australieni, a condamnat mitingurile, care au loc "la doar câteva zile" după atacul asupra Israelului. Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului, a declarat că unii protestatari "scandau eufemisme prin care cereau distrugerea Israelului".

Vineri, poliţia din Sydney a arestat trei bărbaţi care au făcut salutul nazist în faţa Muzeului Evreiesc din Australia. Şeful serviciului de informaţii al Australiei a îndemnat oamenii să îşi atenueze retorica care ar putea inflama tensiunile.

Și în Rabat, capitala Marocului, oamenii au ieși în stadă într-un număr mare.

Fiul preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a participat sâmbătă la un marş pro-palestinian la Istanbul. Peste 1.000 de persoane care a manifestat la Istanbul au fluturat steaguri palestiniene şi turceşti şi a scandat sloganuri critice la adresa Israelului şi Statelor Unite.

Massive protest in Rabat in support of Gaza pic.twitter.com/VFUrBshaEV