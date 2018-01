Protestele #rezist iau o turnură neașteptată: Dosare penale pentru instigare pe Facebook

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul IPJ Timiş, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara fac cercetări, în două dosare penale pentru infracţiuni de instigare publică, după ce pe reţelele sociale au apărut mai multe mesaje legate de protestele din Timişoara, informează news.ro.

Potrivit unui comunicat de presă, de miercuri al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Timiş, poliţiştii fac apel către cetăţenii care vor să participe la manifestări publice să îşi exercite dreptul la liberă exprimare fără violenţă şi într-un mod civilizat.

Vezi și: Un medic nutriționist șochează: Mâncarea bogată în grăsimi nu îngrașă/ STUDIU

”În luna decembrie a anului 2017, pe reţelele sociale, cetăţenii au fost invitaţi să participe la o serie de manifestaţii publice. Sub protecţia anonimatului, a existat tendinţa ca utilizatorii de bună-credinţă să fie manipulaţi, cu ajutorul unor tactici ascunse în interes propriu (prin comentarii, lansarea unor teme/ştiri false, partajarea unor articole, incitarea la acte de violenţă). În acest context, vă informăm că poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului Judeţean Timiş efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în două dosare penale întocmite sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică”, se arată în comunicatul Poliţiei.

Potrivit sursei citate, instigarea publică este o infracţiune prevăzută de articolul 368 din Codul Penal şi este pedepsită de lege.

Vezi și: 12 lucruri ciudate care se întâmplă în corpul tău când este foarte frig

Libera exprimare este un drept prevăzut de articolul 30 din Constituţia României. Totuşi, alineatul 7 al acestui articol prevede expres că: ”Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri".

Reacţia IPJ Timiş vine după ce un timişorean a postat pe Facebook o citaţie pentru a fi audiat în calitate de martor, într-un dosar de instigare publică. Respectivul timişorean scria că cel mai probabil, citarea sa are legătură cu postările sale pe Facebook, legate de protestele organizate la Timişoara.