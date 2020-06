Protocol de colaborare între CNAIR şi Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri: Studenţii din anii III şi IV vor face stagii de practică şi vor primi burse

Directorul general al CNAIR, Mariana Ioniţă, şi Decanul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Adrian Burlacu, au semnat un protocol de colaborare pe 5 ani între cele două instituţii. În baza protocolului, studenţii din anii III şi IV vor face stagii de practică şi vor primi burse lunare de 1.000 de lei, anunță news.ro.

”Astăzi am pus bazele unei colaborări între CNAIR şi UTCB prin care compania va sprijini studenţii cu burse, teme de doctorat şi organizarea de masterate care au la bază proiectele companiei. De ce facem acest lucru? Pentru că avem nevoie de ingineri constructori bine pregătiţi, astfel încât în viitor să nu ne mai confruntăm cu lipsa forţei de muncă specializată. Avem proiecte viabile, solide care au nevoie de ingineri specializaţi, aşa că îi încurajez pe studenţi să aplice şi să obţină burse încă din anul III de studiu, să facă practică şi masterate pentru a vedea şi simţi din interior cum e această frumoasă meserie. Visul de a încheia un astfel de protocol îl am de foartă multă vreme, iar acum de când am preluat acest portofoliu al CNAIR, am oportunitatea să îl pun în aplicare”, a declarat Mariana Ioniţă.

”Acest parteneriat este o oportunitate pentru viitorul studenţilor, scopul nostru fiind acela de a-i pregăti pe tinerii studenţi si de a-i aduce la un nivel competitiv, astfel încât să facă faţă pe piaţa muncii după ce vor absolvi”, a declarat, la rândul său, Adrian Burlacu, decan al UTCB.

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea pentru:

- organizarea unor stagii de practică pentru studenţii anilor III şi IV de studiu din cadrul U.T.C.B.;

- acordarea, pe perioada desfăşurării cursurilor aferente anului universitar, a unor burse de studii lunare (în valoare de 1000 lei lunar) pentru studenţii anilor III şi IV din cadrul U.T.C.B. în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivel C.N.A.I.R. S.A.;

- organizarea de evenimente publice de informare sau promovare cu privire la proiectele C.N.A.I.R. S.A.;

- organizarea de masterate care au la bază proiectele Companiei;

- organizarea de doctorate care au la bază proiectele Companiei;

- dezvoltarea unor teme de cercetare în domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere;

- organizarea în comun de simpozioane, comunicări ştiinţifice, B2B;

- diseminarea informaţiilor de interes general privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor;

- crearea unor parteneriate cu terţi în vederea participării în cadrul unor proiecte internaţionale privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor şi infrastructurii rutiere.