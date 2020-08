Protocol pentru sprijinirea hotelierilor români să practice un turism responsabil

Bureau Veritas şi Federaţia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) au lansat, miercuri, un standard bazat pe măsuri sanitare pentru a sprijini industria hotelieră şi a restaurantelor să arate conformitatea cu cele mai bune practici pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, informează un comunicat al companiei transmis AGERPRES.

Certificarea pentru acest standard precum şi etichetarea ca "Safe Site" este disponibilă tuturor membrilor FIHR, în baza protocolului semnat de Federaţie şi Bureau Veritas.Potrivit sursei citate, standardul este conceput ca să certifice că procedurile de siguranţă şi protocoalele de curăţenie şi dezinfecţie adecvate au fost respectate, oferind astfel posibilitatea hotelurilor si restaurantelor să se redeschidă în condiţii mai sigure. Eticheta "Safe Site" se va acorda după un audit care va verifica conformitatea cu normele legale precum şi implementarea celor mai bune practici în prevenţia Covid-19.Standardul va acoperi atât cazarea, cât şi cateringul şi va stabili standardele sanitare aplicabile voluntar tuturor hotelurilor membre FIHR. Rezultatul concret al acestui efort este un ghid operaţional pus la dispoziţia tuturor părţilor interesate din industria hotelieră, care să le permită să aplice cu rigurozitate recomandările autorităţilor (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii, etc), atât în spaţiile de servicii pentru oaspeţi, cât şi în spaţii de birouri şi catering."De aproape 200 de ani, Bureau Veritas a avut misiunea de a modela o lume bazată pe încredere. Cu acest standard, astăzi, avem capacitatea de a răspunde noilor aşteptări ale oamenilor în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa în turism. Standardul, dezvoltat împreună cu FIHR, va contribui la creşterea încrederii în serviciile hotelurilor şi restaurantelor din România (...)", a declarat Alexandru Vidu, Country Chief Executive Bureau Veritas România.Federaţia Industriei Hoteliere din România este prima organizaţie patronală din turismul românesc şi cea mai reprezentativă din industria hotelieră, prin cifra de afaceri şi numărul de angajaţi, reunind 4 din top 5 companii hoteliere din România după cifra de afaceri, fiind prezentă la nivel naţional în 31 de oraşe şi cumulând aproximativ 10.000 camere în proprietăţile hoteliere membre. FIHR este membru observator HOTREC, membru fondator APT (Alianţa Pentru Turism) şi membru al Confederaţiei Patronale Concordia."Prin această iniţiativă, dorim să oferim răspunsuri la ceea ce trebuie să facă industria noastră pentru conformarea cu normele necesare pentru un turism în siguranţă dar şi să implementăm soluţii noi, adaptate noilor condiţii în care funcţionează unităţile din turism. Toate acestea, cu scopul de a reduce riscurile de infectare în cadrul industriei noastre şi, mai ales, de a aduce la cunoştinţă turiştilor ceea ce facem pentru a le câştiga încrederea că practicăm un turism în siguranţă, un turism responsabil", a subliniat Călin Ile, preşedintele FIHR.Bureau Veritas, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, are birouri deschise în 140 de ţări, peste 70.000 de angajaţi în toată lumea şi peste 400.000 de companii în portofoliu. Grupul are la activ peste 120.000 de certificate emise.