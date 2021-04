Provocare pentru București: Rușii vor permite accesul spectatorilor la Euro 2020 până la 50% din capacitatea stadionului

Comitetul local de organizare de la Sankt Petersburg a anunţat, miercuri, că Gazprom Arena va putea fi ocupată până la 50 la sută din capacitatea sa, care este de 68.000 de locuri, la cele patru meciuri pe care le va găzdui la EURO 2020 de fotbal, informează agenţia EFE.

Odată ce autorităţile din fosta capitală ţaristă îşi vor da acordul în acest sens, şeful comitetului de organizare, Aleksei Sorokin, va informa în scris Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) în legătură cu această decizie, scrie Agerpres.ro.

UEFA a acordat fiecărui oraş gazdă posibilitatea de a decide câţi spectatori vor putea veni pe stadioane, în funcţie de situaţia epidemiologică din ţările respective.

Sorokin a explicat pentru presa locală că fiecare oraş va putea lua o decizie definitivă cu privire la capacitatea stadioanelor cel mai târziu până la data de 28 aprilie, dar consideră că, ţinând cont de evoluţia pandemiei de coronavirus din ultimele 12 luni, 50 la sută "este un rezultat bun".

"Privim spre EURO cu optimism. Avem deja un acord pentru a umple tribunele la 50 la sută", a declarat directorul comitetului, Aleksei Sorokin, citat de agenţia Ria Novosti.

Stadionul din Sankt Petersburg ar urma să găzduiască trei meciuri din Grupa B (din care fac parte Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia) şi un sfert de finală în cadrul competiţiei ce va avea loc în perioada 11 iunie-11 iulie.

Rusia a ridicat aproape în totalitate restricţiile sanitare impuse de pandemia de Covid-19, apreciind că vârful pandemiei s-a consumat în această iarnă, atunci când un al doilea val a afectat ţara. Guvernul a decis să nu instituie carantina, dând prioritate economiei.

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

