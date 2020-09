PSD a rupt în Olt: A câștigat în municipii, în 4 orașe și peste 90 de comune

Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat că în judeţul Olt candidaţii partidului la funcţia de primar au câştigat mandatele din municipiile Slatina şi Caracal, din patru oraşe şi din peste 90 de comune, iar cei pentru Consiliul Judeţean au fost votaţi de aproximativ 50% dintre alegătorii prezenţi la urne.

El a recunoscut că PSD a pierdut primăriile din oraşele Drăgăneşti-Olt şi Scorniceşti.

"Am mai închis o campanie electorală, localele 2020, o campanie pe care PSD a făcut-o aşa cum a obişnuit electoratul din judeţ, cu decenţă, o campanie pozitivă. Ne-a fost mai uşor decât în alte dăţi pentru că am venit în faţa oamenilor cu investiţii clare pe care le-am făcut, cu obiective clare pentru mandatul următor, iar acest lucru s-a văzut şi la urne. Am câştigat cele două municipii, atât Slatina, şi îl felicit aici pe domnul primar Emil Moţ pentru un nou mandat, am câştigat şi Caracalul şi am câştigat oraşele Balş, Corabia, Potcoava, Piatra-Olt. Din păcate, avem şi oraşe pe care le-am pierdut, Drăgăneşti-Olt şi Scorniceşti. În ceea ce priveşte comunele, încă se centralizează, dar din toate calculele vom avea peste 90 de comune pe care le vom câştiga", a spus Marius Oprescu.

Liderul PSD Olt, candidat al partidului pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Olt, a afirmat că din tendinţele observate după numărătoarea parţială a voturilor pentru Consiliul Judeţean, PSD va avea majoritate în for fără a se alia cu alte partide.

"Noi, din toate estimările şi calculele noastre, sunt convins şi la această oră după cum arată rezultatele, că vom face majoritate singuri pentru Consiliul Judeţean Olt. Rezultatele pe oraşe dovedesc acest lucru, de exemplu la primar, că aici s-au numărat mai întâi, pe Caracal avem 53%, probabil Consiliul Judeţean şi Consiliul Local sunt puţin în urmă pentru că acolo s-au mai împrăştiat voturile, dar cu siguranţă ne apropiem de 50%. Atâta timp cât închizi pe oraşe în jur de 50%, e uşor din zona comunelor să depăşim acest prag de 50% şi să facem majoritate. Deci nu cred că vor fi probleme pentru crearea majorităţii în Consiliul Judeţean, dar la această oră vorbim doar de tendinţe şi nu avem nişte calcule exacte pentru că încă nu avem cifrele şi procesele verbale de la comune", a adăugat Oprescu.

Preşedintele PSD Olt a subliniat că rezultatele obţinute în judeţ de candidaţii partidului arată că electoratul are încredere în social-democraţi.

"Eu cred că aceste rezultate de la Olt arată încă o dată că electoratul are încredere în noi, le mulţumesc încă o dată pentru acest lucru, că au dovedit că au încredere în noi şi le promit tuturor oltenilor că nu-i vom dezamăgi. Vom continua pe acelaşi drum al implementării proiectelor, al modernizării, investiţii atât pe fonduri proprii, cât şi fonduri naţionale, dar mai ales atragerea de fonduri europene", a conchis Marius Oprescu.

Primarul municipiului Slatina, Emil Moţ, reales în funcţie, a mulţumit slătinenilor pentru votul acordat.

"Vreau să le mulţumesc slătinenilor. A fost o zi grea, dar au fost patru ani de muncă pe care împreună i-am dus şi ăsta este rezultatul. Vă mulţumesc din suflet şi vor urma încă patru ani de muncă", a punctat Emil Moţ.

Candidaţii social-democraţi au câştigat alegerile în municipiile Slatina şi Caracal, în oraşele Balş, Corabia, Piatra-Olt şi Potcoava, iar candidaţii PNL au câştigat funcţiile de primar în oraşele Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt, potrivit preşedintelui PSD Olt, Marius Oprescu.

Oprescu a anunţat că în urma numărătorii paralele a PSD a reieşit că la Slatina a fost reales Emil Moţ, la Caracal a fost ales Marian Doldurea, la Corabia a obţinut un nou mandat Iulică Oane, la Balş a fost ales Cătălin Rotea, la Piatra-Olt a fost ales Nicuşor Rada, iar la Potcoava a fost reales Manuel Enăchioaia.

La Scorniceşti a fost ales primar al oraşului Daniel Tudor (PNL) şi în oraşul Drăgăneşti-Olt a fost ales primar Tudorică Marian (PNL), a mai reieşit din datele centralizate de social-democraţi.