PSD Alba solicită Prefecturii încetarea mandatelor pentru doi primari care au migrat la PNL

Liderul organizaţiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), Ioan Dîrzu, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că a depus o adresă la Instituţia Prefectului prin care solicită încetarea mandatului de primar în cazul edililor din Ohaba şi Poiana Vadului, foşti social-democraţi care s-au înscris în Partidul Naţional Liberal (PNL), din partea căruia vor candida la alegeri, relatează Agerpres.

"Astăzi, am înaintat către Prefectura Alba o adresă prin care am solicitat încetarea mandatului pentru primarii trecuţi de la PSD la PNL, şi anume primarul de la Ohaba şi primarul de la Poiana Vadului. Conform dispoziţiilor legale, prefectul are obligaţia să destituie aceşti primari prin faptul că şi-au pierdut calitatea de membri de partid şi au trecut la alte partide", a declarat Ioan Dîrzu.Concret, social-democraţii solicită emiterea Ordinului de încetare de drept a mandatului de primar înainte de termen, prin pierderea calităţii de membru PSD ca urmare a înscrierii în alt partid politic şi a depunerii candidaturii pentru funcţia de primar din partea acelui partid politic, pentru edilii din Ohaba - Adrian Nicolae Mihălţan şi Poiana Vadului - Beniamin Toader.Dîrzu a explicat că mandatul primarului încetează de drept în cazul pierderii prin demisie a calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.

În altă ordine de idei, liderul PSD Alba a mai menţionat că sunt câteva unităţi administrativ-teritoriale în care PSD susţine candidaţii Pro România sau ALDE. "Sunt înţelegeri locale", a mai spus Ioan Dîrzu.