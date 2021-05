PSD Bucureşti critică varianta unei negocieri fără publicare cu firma care să realizeze deratizarea şi dezinsecţia

PSD Bucureşti îi cere primarului general, Nicuşor Dan, să ia măsuri urgente pentru a începe deratizarea în Bucureşti, fie prin plata datoriilor Companiei Municipale Eco Igienizare, fie prin prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protecţie a Plantelor, anunță Agerpres.

"PSD Bucureşti îi solicită lui Nicuşor Dan să ia măsuri, urgent, pentru a începe deratizarea în Bucureşti cât mai repede posibil. Există două soluţii aplicabile imediat, pe care edilul-şef le are la îndemână. Prima este plata datoriilor pe care PMB le are la CM Ecoigienizare, ce ar permite societăţii să demareze acţiunile în Bucureşti. Reamintim că această companie are serviciul delegat, decizie aprobată de CGMB. O altă soluţie ar fi prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protecţie a Plantelor, instituţie aflată în subordinea CGMB", se arată într-o postare pe Facebook.

Social-democraţii menţionează că din declaraţiile edilului general reiese că acesta ar intenţiona să realizeze "o negociere fără publicare şi să plătească unei societăţi comerciale" contravaloarea serviciilor de deratizare.

"Adică zero transparenţă, zero cheltuire eficientă a banului public, zero respect pentru bucureşteni. După ce Planul Unitar de Intervenţie a fost aprobat abia în luna mai, şi doar după ce Grupul Consilierilor Generali PSD a organizat trei şedinţe de consiliu, Nicuşor Dan trage în continuare de timp. Efectul va fi dezastruos asupra sănătăţii bucureştenilor. Sunt deja sute de adulţi şi copii muşcaţi de căpuşe, tratamentele pentru şobolani au fost sistate pentru mai bine de cinci luni, iar cele pentru ţânţari, care ar fi trebuit făcute cel mai târziu în martie, nu s-au făcut", precizează PSD.

Pe de altă parte, social-democraţii apreciază că realizarea unui noi studiu privind calitatea aerului ar fi "încă o modalitate de a arunca banii pe fereastră", în condiţiile în care Capitala are un Plan Integrat de Calitate a Aerului, aprobat în 2018, care include măsuri pentru perioada 2018-2022. PSD Bucureşti precizează că acest plan a fost realizat pe baza unor studii şi a fost dezbătut "într-o amplă consultare publică".

"Mare parte a acestor măsuri de care răspundea PMB au fost implementate şi finalizate. Menţionez doar achiziţionarea, în premieră, de mijloace de transport mai puţin poluante - 130 de autobuze hybrid, 400 de autobuze euro 6, descongestionarea traficului prin lucrări de infrastructură rutieră, de exemplu Penetraţia Splaiul Independenţei - Ciurel, Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, Supralărgirea Şos. Fabrica de Glucoză. Instituirea liniei comune de circulaţie a autobuzelor pe linia de tramvai, acolo unde acest lucru este posibil, prin modificarea în acest sens a Codului rutier", se menţionează în postare.

Organizaţia PSD consideră că îndeplinirea de către Metrorex şi CNAIR a măsurilor pe care şi le-au asumat ar fi contribuit cu 28% la reducerea poluării în Bucureşti. O contribuţie "majoră" la reducerea poluării ar fi avut şi modernizarea a trei din cele patru CET-uri, responsabilitate a Ministerului Energiei.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a estimat vineri că tratamentele pentru dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie ar putea începe peste aproximativ o săptămână. El a menţionat că în cazul în care Compania Municipală Eco Igienizare va transmite că nu poate să realizeze lucrările, va fi iniţiată o procedură de achiziţie urgentă.

Totodată, edilul general a anunţat că a fost lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru Planul integrat de calitate a aerului.

"Noi, în momentul acesta, funcţionăm pe un plan din 2018 despre care Curtea de Justiţie a spus că este nefuncţional - şi ştiam cu toţii că este - care, la rândul lui, se bazează pe un studiu din 2014, care se referă la poluarea din 2013. Avem nevoie, pe de o parte, de un studiu care să ne spună care sunt nivelurile de poluare şi care sunt poluanţii atmosferici la nivelul anului 2021", a arătat edilul.