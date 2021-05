PSD cere demisia lui Dan Barna: 'A intrat oficial în categoria penalilor în funcții publice'

PSD cere marți, după ce DLAF a trimis la DNA dosarul privind presupuse fraude cu fonduri europene în care este vizat Dan Barna, că vicepremierul trebuie să demisioneze din moment ce el este cel care a militat pentru „Fără penali în funcții publice”.

„Conform propriilor standarde, de astăzi Dan Barna a intrat #oficial în categoria penalilor în funcții publice. Prin urmare, tot conform propriilor standarde, astăzi Dan Barna are obligația de a-și da demisia din funcția de vicepremier.

Fiecare zi în funcția publică deținută de penalul Dan Barna dovedește că #farapenaliinfunctiipublice a fost doar o minciună electorală pentru a fura voturile românilor!”, transmite PSD într-un mesaj pe pagina de FB a formațiunii.

PSD distribuie și declarații video ale lui Barna precum „Sa avem in Romania, in cele mai importante pozitii, in Parlament, la Guvern si la Presedintie oamenei care cred in 'Fara penali in functii publice'” și „Sa ne asiguram ca fara penali devine realitate, ca se termina cu penalii in functii publice”.