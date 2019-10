PSD și Pro România au dat lovitura la un minister-mamut: ministrul propus de PNL, acuzat de incompatibilitate / EXPLICAȚIILE MINISTRULUI

Deputatul PSD Alexandra Presură a zis miercuri, la audierea ministrului propus de PNL la ministerul 'mamut' Economie + Energie + IMM-uri, că ministrul e suspect de incompatibilitate pentru că are o firmă care funcționează ca dealer pentru trei benzinării OMV din Mehedinți. Și un deputat Pro Romania, Octavian Petric, a ridicat problema. Ministrul propus le-a dat parlamentarilor explicatii si a zis ca nu are interese in domeniul pentru care candideaza.

Deputatul PSD Alexandra Presură a zis că Virgil Popescu are din 2007 o firmă, alături de soția lui, care operează ca dealer pentru 3 benzinării OMV Petrom. „Iesirea din aceste firme nu va poate scapa de suspiciunea unor interese personale in domeniu. Va intreb in aceste conditii ce argumente puteti aduce sa ne convingeti ca deciziile dvs nu vor fi influentate de interesele personale?”, a zis aceasta.

Deputatul Pro Romania Octavian Petric l-a intrebat si el pe Virgil Popescu daca este vreo legatura intre afacerile sale si un amendament pe care l-a facut in plenul Parlamentului la legea offshore si l-a rugat sa lamureasca acest subiect.

UPDATE Virgil Popescu a răspuns la audieri: