PSD îi cere demisia primarului Municipiului Brașov

După ultimele dezvăluiri din presa locală și centrală, social-democrații brașoveni prin vocea președintelui organizației municipale, Lucian Pătrașcu, îi solicită public primarului Brașovului, Allen Coliban, să demisioneze din fruntea primăriei:

”Urmăresc cu foarte mare atenție și extrem de multă îngrijorare dezvăluirile din presa locală din ultimele zile. Sunt siderat când văd cu câtă inconștiență este administrat Brașovul. Este un lucru nemaivăzut și nemaiîntâlnit ca un primar, care, pe lângă faptul că ar trebui să cunoască Codul Administrativ, și care are la îndemână un întreg birou juridic, în plus mai este înconjurat și de consilieri personali, și, chiar mai mult decât atât, are din partea propriului partid consilieri locali cu studii juridice și chiar avocați, să ajungă într-o presupusă stare de incompatibilitate. Îmi este neclar dacă vorbim în acest caz, al acuzațiilor de incompatibilitate, de inconștiență sau reavoință.

Presa titrează, cu documente, unele dintre ele chiar confidențiale, faptul că Allen Coliban, fără echivoc, s-a aflat și se află într-o stare de incompatibilitate, așa cum o definește legea. El, în calitate de reprezentant al Primăriei Brașov, este asociat în Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște ca persoana fizică Allen Coliban. Ceea ce legea interzice în mod expres. Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 - Partea I privind Codul Administrativ, cuprinde la art. 228 alineatul 1 următorul text „ Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru asociaţia sau fundaţie din care face parte.”

Am înțeles, tot din presă, faptul că au fost depuse plângeri penale și sesizări către Agenția Națională de Integritate. Rog organele de anchetă sesizate să facă cât mai repede lumină în acest caz. Mă întreb cum este posibil ca un personaj suficient de matur, capabil să ajungă primar într-un oraș ca Brașovul, să aibă astfel de comportamente și astfel de scăpări.

Allen Coliban a declarat public faptul că acționarii vor renunța la toate drepturile pe care le au în acestă asociație și vor părăsi asociația, iar cei doi noi acționari vor fi Serviciul Termoficare Brașov și Direcția de Administrare Infrastructură Sportivă Brașov. Acest lucru nu s-a întâmplat! O simplă solicitare scrisă, depusă la sediul asociației și fără număr de înregistrare nu înseamnă retragerea din respectiva asociație. Legislația în domeniu prevede niște proceduri clare ce, în acest caz, nu au fost respectate.

Din punctul meu de vedere acest gest este impardonabil! Ca atare solicit DEMISIA lui Allen Coliban din funcția de primar al Municipiului Brașov.

Consider că este un act de bun simț care ar încheia această stare de haos generalizat căruia Brașovul i-a căzut pradă.”, susține Lucian Patrașcu, Subprefectul Județului Brașov, Președintele Organizație Municipale a PSD.